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الأربعاء، 24-08-2022 11:36 ص

فاخوري يرعى حفل تخريج الفوج الأول من "برنامج مهنتي صيف 2022"

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الوكيل الإخباري - رعى رئيس مجلس إدارة بنك الأردن السيد شاكر فاخوري بحضور المدير العام للبنك صالح رجب، حفل تخريج الفوج الأول من طلبة برنامج مهنتي المُنفذ من قبل بنك الأردن والموجه لطلبة الجامعات والمدارس، بهدف استكشاف وتطوير مهاراتهم وإكسابهم الخبرات الضرورية التي تساعدهم على بدء حياتهم المهنية.

ويهدف برنامج مهنتي" إلى تمكين طلبة الجامعات والمدارس في دوائر بنك الأردن بمختلف أقسامه، عن طريق إتاحة تجربة واقعية تحاكي تجربة العمل الحقيقية بالمؤسسات للاستثمار في أوقاتهم وتطوير مهاراتهم وبناء قدراتهم بعد التخرج بكل كفاءة للتعرف على سوق العمل بشكل عملي والاستعداد للوظيفة بشكل جيد بعد التخرج من الجامعة.

وقال السيد شاكر فاخوري في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة إن هذا البرنامج هدفه تمكين طلبة الجامعات وتهيئتهم لسوق العمل، من منطلق إيمان البنك بأهمية تمكين الشباب، معتبراً هذه الفرصة من خلال برنامج مهنتي واحدة من أهم الفرص لطلبة الجامعاتالذين أوشكوا على إنهاء المرحلة الجامعية والبدء في مسيرتهم الوظيفية، حيث يكتسب الطالب الكثير من المهارات والخبرات اللازمة لسوق العمل خاصةً في البنوك والمؤسسات المالية الكبرى.

وأشار فاخوري إلى أن بنك الأردن ومن خلال برنامج "مهنتي"يستهدف قطاع الشباب لتهيئة كافة السبل المتاحة لهم عن طريق تطوير البيئة الشبابية المنتجة وتفعيل قدراتهم وهم على مقاعد الدراسة، مؤكداً التزام البنك الثابت بتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمواهب الشابة لتمكينهم من بناء مستقبل مهني مزدهر في قطاعات التقنية المالية.

وأوضح فاخوري أن البرنامج سيسهم بتمكين الطلبة المشتركين من تطوير مهارتهم وتسهيل التحاقهم بالسوق المهني في المجال المالي والمصرفي، من خلال الخبرة العملية التي يوفرها لهم، ويسهم في صقل مهاراتهم وإعدادهم ليتمكنوا من دخول سوق العمل.

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متمنياً للطلبة التوفيق والسداد في مسيرتهم العملية والتي سيضيف لها بنك الأردن إضافة نوعية من خلال برنامجه الذي صمم وفق أعلى المواصفات لمساعدة الطلبة على تحقيق طموحاتهم المهنية، وبما يسهم في جاهزية تامة للطلبة للالتحاق في مساراتهم المهنية مستقبلاً للعمل في القطاع المصرفي.

 


 




 

 


 

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