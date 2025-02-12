فاين الصحية القابضة تحصل على شهادة CHEP للتميز في الاستدامة تقديراً لإنجازاتها البيئية في الأردن

الوكيل الإخباري- أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي، عن تسجيل مصانعها في الأردن إنجازاً بيئياً جديداً بحصولها على شهادة "CHEP" للتميز في الاستدامة البيئية، تقديراً لجهودها البارزة في تبني ممارسات مسؤولة وصديقة للبيئة.

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وتعكس هذه الشهادة التزام المجموعة الراسخ بالمساهمة الفاعلة في بناء ودعم مستقبل أكثر استدامة، مع التركيز على الحفاظ على البيئة، وذلك ضمن أهداف طموحة وضعتها بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. كذلك، تبرهن الشهادة على كفاءة معايير مجموعة فاين واستراتيجيتها في هذا المجال.



ويبرُز هذا الالتزام في إنجازات المجموعة خلال العام الماضي؛ حيث أسهمت في الحد من التغير المناخي عبر تقليل الانبعاثات الكربونية في مصانعها بمقدار 362,189 كغم، أي ما يعادل الانبعاثات الناتجة عن رحلات لـ8 شاحنات حول العالم. كذلك، فقد نجحت المجموعة في تقليص النفايات بمقدار 26,266 كغم، أي ما يعادل حمولة 6 شاحنات، إضافة إلى الحفاظ على الثروة الحرجية من خلال توفير 60 متراً مكعباً من الموارد الخشبية، أي ما يعادل 58 شجرة.



وفي تعليق له على هذا الشأن، عبّر مدير إدارة سلسلة التوريد في مجموعة فاين الصحية القابضة، أسامة أبو الراغب عن فخره بهذا الإنجاز قائلاً: "لا تعتبر الاستدامة مجرد هدف لدينا، بل أننا نضع مسؤولية المشاركة في تحقيقها على عاتقنا. وقد كان التعاون مع شركة CHEP عاملاً هاماً ومحفزاً للمضي في جهود الحد من تأثيرنا البيئي وتسريع وتيرة مسيرتنا نحو مستقبل أكثر استدامة، وهو الأمر الذي سنواصل إرساء معايير جديدة ضمنه، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، متطلعين لنكون مصدر إلهام للقطاع الصناعي لاعتماد ممارسات مستدامة مماثلة."