فاين الصحية القابضة تنضم لشبكة شركاء برنامج "شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل" من بنك الاتحاد

الوكيل الإخباري - أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي، عن شراكتها مع بنك الاتحاد من خلال انضمامها مؤخراً لشبكة شركاء برنامج "شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل" التابع للبنك ، وذلك بنسخته الخامسة التي يتم تنفيذها هذا العام.

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ويُعنى برنامج "شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل" بدعم السيدات اللواتي يرغبن باستكمال مسيرتهن المهنية بعد الانقطاع الاختياري عن العمل، من خلال منحهن الفرص التدريبية العملية اللازمة لتهيئتهن للانخراط مجدداً في سوق العمل بكفاءة.



وفي تعليق لها على هذا الشأن، قالت مديرة الإدماج الوظيفي والاتصال الداخلي لدى مجموعة فاين الصحية القابضة، تمارا مرار: "يتماشى تعاوننا مع بنك الاتحاد ضمن برنامج شروق مع قيمنا ورؤيتنا لمستقبل أكثر شمولاً.

وإذ نؤمن بضرورة تمكين المرأة، فإن هذه المبادرة ستمكننا من المساهمة بشكل مباشر في عودة النساء الموهوبات والمتميزات إلى صفوف القوى العاملة."

وفي إطار عملها كشريك رسمي للبرنامج، ستستقبل مجموعة فاين عدداً من سيدات البرنامج للحصول على تدريب عملي سيستمر على مدار شهر كامل، وذلك في دوائرها وأقسامها المختلفة، وهو ما سيتم تعزيزه ببرامج تدريبية لدعم المهارات الشخصية ومصممة لمساعدة المستفيدات من البرنامج، بما يمكنهن من سد الفجوة المهنية بين سنوات عملهن والانقطاع.



هذا وقد جاء انضمام مجموعة فاين الصحية القابضة لشبكة شركاء وداعمي برنامج "شروق لتسهيل العودة إلى العمل"، امتداداً لجهودها التي تبذلها في مجال دعم المرأة وتمكينها في مختلف منابرها، بما في ذلك بيئة وسوق العمل.

ويشار إلى أن مجموعة فاين تعد أول مجموعة لتصنيع الورق الصحي في منطقة الشرق الأوسط تنضم للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، كما أنها من الأعضاء المنضمين لمبادرة مبادئ تمكين المرأة، التابعة للميثاق العالمي للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وتقدم المجموعة حالياً العديد من البرامج الإرشادية الشاملة والأنظمة والسياسات التمكينية الداعمة، والتي من شأنها خلق وتهيئة بيئة عمل تسهم في تحقيق المرأة للنجاح والتقدم المنشود.