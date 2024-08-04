فاين للحلول المتكاملة تتعاون مع برنامج USAID للإصلاح الاقتصادي من أجل دخول أسواق عالمية جديدة

الوكيل الاخباري - أعلنت فاين للحلول المتكاملة، المتخصصة في توفير الحلول الصحية المتكاملة للقطاع المؤسسي، والتي تعتبر جزءاً من مجموعة فاين الصحية القابضة، عن توقيعها لشراكة استراتيجية مع برنامج USAID للإصلاح الاقتصادي، وذلك من أجل التوسع عالمياً من خلال منح الامتياز التجاري لعلامتها.



ستساهم هذه الاتفاقية في دخول فاين للحلول المتكاملة إلى أسواق جديدة، من خلال الاستفادة من نموذج أعمال الامتياز التجاري، مما سيعزز حضورها ويوسع قاعدة عملائها، وبالتالي تطوير وتنمية أعمالها بشكل مستدام. كذلك، ستتاح الفرصة لفاين للحلول المتكاملة للاستفادة من الخبرات والموارد التي يقدمها برنامج USAID للإصلاح الاقتصادي، والتي ستلعب دوراً هاماً في تحديد الإطار التشغيلي لمنح الامتياز التجاري في الأسواق الجديدة.



وبهذه المناسبة، قال رئيس الشؤون التجارية لدى مجموعة فاين الصحية القابضة، نضال الزعتري: "سعداء بشراكتنا مع برنامج USAID للإصلاح الاقتصادي، والتي تمثل خطوة استراتيجية نحو تسريع جهودنا في التوسع، مؤكدين التزامنا بالريادة العالمية في قطاع حلول التعقيم والنظافة عالمياً. نثق بأن استراتيجية منح حق الامتياز التجاري ستمكننا من بلوغ أهدافنا الطموحة بتعزيز النمو المستدام والابتكار، مع الحفاظ على تميزنا وكفاءتنا في هذا المجال."



هذا وسيستفيد الزبائن الذين انضموا لنظام الامتياز التجاري من نموذج أعمال فاين للحلول المتكاملة الناجح الذي يشمل شراكات وبرامج إقليمية وعالمية حصرية مثل برامج "الجمعية الطبية العالمية – MWA"، إلى جانب الاستفادة من عملياتها التشغيلية وخطط المبيعات لديها وإجراءاتها المتبعة التي تضمن الكفاءة والربحية.



وتعتبر فاين للحلول المتكاملة الرائدة في توفير أفضل حلول وخدمات التعقيم والنظافة للقطاع المؤسسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشتمل هذه الحلول على باقة متنوعة من منتجات الورق الصحي المعقم ومواد ومستلزمات التنظيف والتعقيم والمفارش الطبية والحفاضات وغيرها. وقد نجحت فاين للحلول المتكاملة منذ تأسيسها في عام 2007 في عقد شراكات مع مؤسسات ريادية في مجال الصحة والنظافة مثل "إيكولاب – Ecolab" و"يونيليفر – Unilever"، كما كانت حاضرة في العديد من الفعاليات العالمية الهامة مثل كأس العالم 2022، مما عزز مكانتها كعلامة تجارية سبّاقة في مجال الصحة والنظافة.