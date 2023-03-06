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الإثنين، 06-03-2023 01:29 م

فتح باب التسجيل في جائزة الملكة رانيا الوطنية للريادة في نسختها 13 في نسختها الخاصة اورانج كورنرز

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الوكيل الإخباري - أطلق مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا جائزة الملكة رانيا الوطنية للريادة 2023 بنسختها 13 بالتعاون مع ipark  في الجمعية العلمية الملكية، وبشراكة استراتيجية مع منصة زين للإبداع (ZINC).اضافة اعلان


وتحظى الجائزة هذا العام  بالدعم من السفارة الهولندية في الأردن بنسخة خاصة منظمة ضمن برنامجها  "أورانج كورنرز" لاحتضان الأعمال الناشئة، والذي يُدار في أكثر من خمسة عشر دولة حول العالم.

ويهدف برنامج "أورانج كورنرز" إلى دعم 40 من رواد الأعمال الأردنيين الشباب الذين تجاوزوا مرحلة الفكرة سنويًا. حيث يقدم برنامج الاحتضان بناء القدرات، ودعم تطوير الأعمال، وفرص التواصل ، والتدريب ، وجلسات الإرشاد، بهدف المساهمة في تعزيز بيئة الشركات الناشئة الأردنية.

وأكدت رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، حرص الجامعة على منح الطلبة الفرص لتقديم أفكارهم الريادية ومواجهة تحديات سوق العمل، حيث دأب المركز منذ تأسيسه في حرم الجامعة على تطوير ودعم ريادة الأعمال التقنية في الأردن عبر تنظيم العديد من الأنشطة التي استفاد منها آلاف من رواد الأعمال والمهنيين والطلاب في الأردن، وساعد في وضع بعض الشركات الناشئة الأردنية الناجحة على مسار الابتكار والإنجاز.

وأضافت الدكتورة أبو الهيجاء أن جائزة الملكة رانيا الوطنية للريادة صممت بهدف تمكين رواد الأعمال، خاصة الشباب، من جميع أنحاء المملكة لخلق ثقافة ريادة الأعمال وتعزيز روح الريادة.

وأشار مدير مركز الملكة رانيا للريادة محمد عبيدات أن الجائزة ركزت هذا العام على المشاريع التكنولوجية، حيث تسعى إلى الحصول على أفكار مبتكرة من الأفراد وفرق البحث ورجال الأعمال، بالإضافة إلى الشركات الناشئة في المراحل المبكرة للمنتجات والعمليات والخدمات الجديدة .

وأشارت مديرة الإحتضان في iPARK المهندسة سرين دويري على التزامهم بتجنيد الخبرات المتراكمة على مدى أكثر من ١٥ عام لدعم وتحفيز وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة و تحفيزهم للتقدم للحصول على الجائزة.

وأكّد المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة في شركة زين الأردن؛ طارق البيطار، على أهمية هذه الجائزة في دعم المبدعين والرياديين الأردنيين، والتي تساهم كل عام بتحفيز مجموعة جديدة من الشباب الأردني على النهوض بأفكار مبتكرة تسهم في خدمة المجتمع وتواكب متطلبات العصر، كما أعرب عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع منصّة زين للإبداع مع مركز الملكة رانيا للريادة طيلة هذه الأعوام لخدمة قطاع ريادة الأعمال الأردني وتوحيد الجهود لتطوير ودعم الشباب.

ويذكر أن آلية تقديم الطلبات ومعرفة شروط التقدم للجائزة تتوفر على موقع المركز www.qrce.org

 




 

 


 

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