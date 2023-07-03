فتح باب التقدم للانضمام لفريق هيئة مقيمي جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي

الوكيل الإخباري - أعلنت "جمعيَّة جائزة الملكة رانيا العبداللَّه للتّميُّز التّربويّ" عن انطلاقة أعمالها لدورة الجوائز عام 2024/2023، ضمن خطّتها الاستراتيجيّة الجديدة؛ لتحقّق رؤيتها المتمثّلة بتميُّز تربويّ مدعوم مجتمعيًّا؛ لتمكين جيل المستقبل، عن فتح باب التّقدُّم للانضمام إلى فريق هيئة مُقـيِّمي "جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبداللَّه للتّميُّز التّربويّ".



للانضمام إلى فريق هيئة مقيمي جمعية جائزة الملكة رانيا العبداللّه للتميز التربويّ لدورة عام 2024/2023 من خلال الموقع الإلكتروني qra.jo، علما بأن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو 2023/7/26.



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