فخر الدين : منصة زبوني مكّنت 500 شركة تجارية من تقديم خدماتها لآلاف من العملاء في الأردن

الوكيل الاخباري - أعلنت منصة زبوني / Zbooni- التطبيق الأول من نوعه في الشرق الأوسط المتخصص في التجارة الالكترونية عن طريق المحادثة، عن إطلاق موقعها الإلكتروني وتطبيقها الجديد إضافة إلى لوحة معلومات جديدة بمناسبة مرور عام على انطلاق عملياتها في الأردن، وساعدت فيه أكثر من 500 شركة تجارية أردنية على تقديم خدماتها لآلاف من العملاء في المملكة، من خلال من رقمنة أعمالهم التجارية وفوترتها.

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وتمكّن منصة Zbooni الشركات من تحويل تفاعلات عملائهم إلى معاملات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي ورسائل هذه التطبيقات، مثل مشاركة روابط الدفع وكتالوجات "الدردشة للتسوق" في وقتها الفعلي، وبهذه الطريقة، تضع المنصة أسساً جديدة لكيفية انتقال الأعمال بسلاسة إلى عصر جديد من "التجارة الإلكترونية عبر المحادثة"، حيث أظهرت إحصائيات أن متوسط.

سلة التسوق في التجارة الإلكترونية عبر المحادثة Chat Commerceأكبر بـ 2.7 من التجارة الإلكترونية التقليدية ومعدلات التحويل إليها أعلى بـ 20 مرة من التجارة الإلكترونية، نظراً لأن نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي الأردني يأتي من الشركات الصغيرة والمتوسطة ، لذلك فإن الأدوات الرقمية التي تدعم رواد الأعمال يمكن أن تساعد في دعم الاقتصاد.



وقال رئيس منصة زبوني Zbooni / الأردن،أحمد فخر الدين ،أثناء مناقشة إطلاق المنصة الجديدة:" تشهد زبوني نمواً سريعاً حيث سجلت إيراداتها على مدار عام كامل نمواً نسبته (1000) في المائة، ولزيادة تحسين عروضنا للشركات التي نخدمها ، لقد قمنا بتحديث منتجاتنا وخدماتنا عبر موقع إلكتروني و تطبيق جديدين ولوحة معلومات خاصة بقطاع الأعمال"، مشيراً إلى أن ريادة الأعمال في الأردن تمتاز بنظامها البيئي الحيوي ، ومن خلال منصة زبوني ، يمكن لهذه الأعمال التنافس مع أدوات التجارة الرقمية الآمنة ذات المستوى العالمي ".



وأضاف فخر الدين مستعرضاً خطط الأعمال لعام 2022 : "تجد الشركات في جميع أنحاء الأردن طرقاًووسائل جديدة للتفاعل مع عملائها عبر الإنترنت من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي ورسائل هذه التطبيقات، لذا فهي بحاجة إلى أدوات تساعدها في الحصول على الطلبات وتتبعها ، وقبول المدفوعات ، وإتمام عمليات البيع،وهذا ما تفعله منصة زبوني بالضبط ، لذلك نتوقع في العام 2022 تسجيل آلاف من التجار الأردنيين الآخرين والبدء في استخدام المنصة ".



وتعمل منصة زبوني وفق أفضل التقنيات والعوامل التمكينية المالية في الأردن لضمان الأمن والأداء الشامل. لم تشهد المنصة أي تعطل أو انقطاع في الخدمة منذ إنشائها.

كما أنها تتبع إجراءات " اعرف عميلك" المحسنة على مستوى البنوك ومكافحة غسيل الأموال (AML) وأدوات منع الاحتيال التي توفرها قائمة التحقق العالمية WorldCheck ، وهي معيار عالمي للبنوك والأسواق.



وخلال عام 2021 ، ضمنت أدوات الوقاية الخاصة بــالمنصة عدم وقوع أية معاملة احتيالية من خلال زبوني في الأردن، إذ تستخدم المنصة أحدث أدوات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتحليل جميع المعاملات وضمان النزاهة في العلاقات بين البائع والمشتري، و يتم التحقق من خلال المنصة من أن السلع والخدمات التي تم شراؤها وبيعها مشروعة وتعطي الثقة للشركات الكبيرة والصغيرة لاستخدام منصة التجارة الإلكترونية عبر المحادثة .

وبالمثل ، فإن العمل متوافق مع معيار صناعة أمن بيانات بطاقات الدفعPCI DSS ، مما يضمن أن جميع المعاملات آمنة تماماً ولا يوجد خطر من فقدان البيانات.



افتتحت منصة زبوني أول مكتب لها في الأردن في شهر آب من العام 2020 ومنذ ذلك الحين شهدت عملياتها نمواً كبيراً، كما يوجد للمنصة مكاتب في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، وكانت المنصة قد أكملت جولة تمويل بقيمة 9.5 مليون دولار من السلسلة أ في شهر أيلول 2021، مستهدفة التوسع الجغرافي وتطوير المنتجات وتعيين الفريق الإستراتيجي.