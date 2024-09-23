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فرصةٌ لاقتناء سيارة لكزس الفاخرة بتمويل 85% ودفعات على أربعة أعوام

غل
سيارات لكزس
الإثنين، 23-09-2024 02:12 م

الوكيل الإخباري-   تستمر عروض المركزية لكزس على مجموعة من سيارات لكزس الشهيرة لعام 2024، بما في ذلك لكزس آي إس، ولكزس إي إس، ولكزس إن أكس، ولكزس آر إكس، ولكزس إل إكس، ولكزس إل إس، وذلك لغاية نهاية شهر تشرين الأول 2024. تشمل العروض تمويلًا 85% بفائدة 2.5% فقط، مع إمكانية تسديد المبلغ على دفعات سنوية لمدة أربعة أعوام، والحصول على خدمة لكزس من الباب إلى الباب لمدة أربعة أعوام، فضلًا عن ضمان أفضل وأعلى قيمة عند إعادة البيع؛ تطبق الشروط والأحكام.

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وخلال الحملة، تتيح المركزية لكزس لعملائها استبدال سياراتهم الحالية -مهما كان نوعها- بسيارة لكزس جديدة وبأعلى المواصفات، وضمان أعلى قيمة عند إعادة بيع سيارات لكزس في المستقبل، إلى جانب ضمان الموثوقية والاعتمادية لا سيما أنّها الوكيل المعتمد والموثوق لسيارات لكزس في الأردن، فضلًا عن توفير راحة البال مع خدمات ما بعد البيع المميزة، وقطع الغيار الأصلية بأسعار تنافسية، وعقود الصيانة على يد أمهر الفنيين في خمسة مراكز، من ضمنها أكبر مركز للصيانة في البيادر ومركز آخر في ماركا. 


للحصول على تجربة مذهلة، بإمكان المهتمين زيارة معرض المركزية لكزس الجديد في شارع مكة عمارة 182، أو الاتّصال على الرقم: 065508054، إلى جانب إمكانية تحديد موعد افتراضي مع خبراء لكزس عبر تعبئة هذا النموذج. لمعرفة آخر الآخبار والمستجدات، يرجى متابعة الحسابات الرسمية على فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب

 
gnews

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