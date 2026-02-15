الأحد 2026-02-15 03:34 م

فرص للعمل في الأردنية للطيران

الأحد، 15-02-2026 01:16 م
Jordan Aviation is hiring :


 Avionics Engineer
 System & Interior Engineer
 Technical Planning Engineer

1- Bachelor degree in aeronautical engineering or a related field or an appropriate Part 66 License.
2- Formal aeronautical training on one of aircraft or engines types (A320, A330, B737, B767). 
3- Minimum of 3 years of experience in Aircraft Continuing Airworthiness Management.
4- Knowledge of maintenance methods.
5- Strong technical skills.
6- Strong command of English.
7- Good computer skills.

 Power Plant & ETOPS Engineer

1- Bachelor degree in aeronautical engineering or a related field or an appropriate Part 66 License.
2- Formal aeronautical training on one of aircraft or engines types (A320, A330, B737, B767). 
3- Minimum of 3 years of experience in Aircraft Continuing Airworthiness Management.
4- Engine Trend Monitoring Training.
5- Knowledge of maintenance methods.
6- Strong technical skills.
7- Strong command of English.
8- Good computer skills.

 Reliability Engineer

1- Bachelor degree in aeronautical engineering or a related field or an appropriate Part 66 License.
2- Formal aeronautical training on one of aircraft or engines types (A320, A330, B737, B767). 
3- Minimum of 3 years of experience in Aircraft Continuing Airworthiness Management.
4- Reliability Analysis Training.
5- Knowledge of maintenance methods.
6- Strong technical skills.
7- Strong command of English.
8- Good computer skills.

 Quality Auditor (CAMO)

1- Bachelor degree in engineering and /or CARC Part 66 license or equivalent. 
2- Minimum of 5 years of experience in quality auditing.


Send your CV to the following email address : 
[email protected]


