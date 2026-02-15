فرص للعمل في الأردنية للطيران

Avionics Engineer
System & Interior Engineer
Technical Planning Engineer
1- Bachelor degree in aeronautical engineering or a related field or an appropriate Part 66 License.
2- Formal aeronautical training on one of aircraft or engines types (A320, A330, B737, B767).
3- Minimum of 3 years of experience in Aircraft Continuing Airworthiness Management.
4- Knowledge of maintenance methods.
5- Strong technical skills.
6- Strong command of English.
7- Good computer skills.
Power Plant & ETOPS Engineer
1- Bachelor degree in aeronautical engineering or a related field or an appropriate Part 66 License.
2- Formal aeronautical training on one of aircraft or engines types (A320, A330, B737, B767).
3- Minimum of 3 years of experience in Aircraft Continuing Airworthiness Management.
4- Engine Trend Monitoring Training.
5- Knowledge of maintenance methods.
6- Strong technical skills.
7- Strong command of English.
8- Good computer skills.
Reliability Engineer
1- Bachelor degree in aeronautical engineering or a related field or an appropriate Part 66 License.
2- Formal aeronautical training on one of aircraft or engines types (A320, A330, B737, B767).
3- Minimum of 3 years of experience in Aircraft Continuing Airworthiness Management.
4- Reliability Analysis Training.
5- Knowledge of maintenance methods.
6- Strong technical skills.
7- Strong command of English.
8- Good computer skills.
Quality Auditor (CAMO)
1- Bachelor degree in engineering and /or CARC Part 66 license or equivalent.
2- Minimum of 5 years of experience in quality auditing.
Send your CV to the following email address :
[email protected]
-
