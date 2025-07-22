فرع بنك الاتحاد في عبدون يصبح أول مبنى بنكي يحصل على شهادة LEED البلاتينية

تُعد شهادة LEED البلاتينية، التي يمنحها المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، أعلى تصنيف يمكن أن يحصل عليه أي مبنى مستدام، وبتقييم 85 نقطة, ويمثل أعلى تقييم حصل عليه أي مبنى بلاتيني في الأردن حتى الآن. وهذا لا يمثّل إنجازاً غير مسبوق على مستوى القطاع البنكي في الأردن فحسب، بل يضع معياراً جديداً للبنية التحتية المستدامة في المؤسسات المالية.
من المراحل الأولية، تم تصميم وبناء فرع عبدون بهدف واضح ومحدد: تحقيق أداء بيئي عالي وكفاءة تشغيلية طويلة الأمد. كل خطوة في عملية الإنشاء جاءت متماشية مع معايير شهادة LEED البلاتينية، لتعكس رؤية البنك الطموحة للاستدامة على المدى الطويل.
فرع عبدون يتضمن عدداً من الخصائص المستدامة التي ساعدته في حصوله على هذه الشهادة، بدءاً من أنظمة التكييف HVAC والإضاءة LED عالية الكفاءة، مروراً بمعدات موفرة للمياه وتصميم ذكي لشبكة الصرف الصحي، وعزل حراري فعّال يقلل من استهلاك الطاقة، وصولاً إلى الاستفادة من الإضاءة الطبيعية وتحسين جودة الهواء الداخلي، بالإضافة إلى استخدام مواد بناء مستدامة ومعتمدة.
يؤمن بنك الاتحاد بأن للأبنية الخضراء دوراً محورياً في التصدي لتغير المناخ، خاصة وأن المباني مسؤولة عن ما يقارب 40% من الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون. ومن هذا المنطلق، يرى البنك أن التحول إلى بنية تحتية مستدامة لا يساهم فقط في تقليل البصمة الكربونية، بل يخلق بيئة أكثر صحة وراحة للعملاء والموظفين.
ويؤكد البنك أن هذا الإنجاز لا يمثل مجرد افتتاح مبنى جديد، بل يجسّد خطوة رمزية تعبّر عن التزامه الحقيقي بمبادئ الاستدامة وتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية على أرض الواقع. ويُعدّ فرع عبدون نموذجاً لمستقبل الفروع البنكية، ويعكس رؤية البنك في دعم الاقتصاد الأخضر والمساهمة الفاعلة في بناء بنية تحتية مسؤولة بيئياً في الأردن.
وأعرب بنك الاتحاد عن شكره وتقديره العميق لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، من فرق العمل الهندسية والاستشارية، إلى الجهات الشريكة والمزودة، وفرق البنك الداخلية التي عملت بكل تفانٍ لتحقيق هذا الهدف، وأضاف هذا الإنجاز يُعد ثمرة جهود جماعية والتزام حقيقي من جميع المعنيين بجعل الاستدامة واقعاً ملموساً في كل ما يقوم به البنك.
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