فريق "تويوتا جازو للسباقات" يُتَوَّج بالمركزين الأول والثاني في رالي نيوزيلندا

الوكيل الإخباري - فاز فريق "تويوتا جازو للسباقات"بالمركزين الأول والثاني في رالي نيوزيلندا ضمن بطولة العالم للراليات التي يُنظِّمها الاتحاد الدولي للسيارات، كما سَطَّر السائق كالي روفانبيرا اسمه بوصفه أصغر فائزٍ سنًّا على الإطلاق في تاريخ البطولة؛ إذ كان قد أتَمَّ 22 عامًا قبل يوم واحد فقط من هذا الفوز المميز الذي حققه مع مساعده يونّي هالتونن، وذلك بعد تقديم الثنائي أداءً متميزًا آخر على متن سيارة تويوتا GR يارس رالي 1 الكهربائية الـ "هايبرِد" التي تحمل الرقم (69).

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وحصل السائق كالي روفانبيرا على هذا اللقب التاريخي في موسمه الثالث فقط من خلال خوضه منافسات سباقات الرالي على أعلى المستويات، مع أنه يَصغُر حامل الرقم القياسي السابق كولن ماكراي بأكثر من خمس سنوات.

وخلال السنة الأولى التي وُضِعت فيها القوانين التنظيمية الجديدة لسيارات "رالي1" الكهربائية الـ "هايبرِد"، كان روفانبيرا يُعَدّ بمثابة السائق المرجعي لمنظمي بطولة العالم للراليات.

وكان فوزه في رالي نيوزيلندا هو السادس له هذا الموسم الذي تبقّى منه جولتان فقط؛ وذلك بعد أن تصدَّر البطولة منذ فوزه بالجولة الثانية في رالي السويد في شهر شباط الماضي.



وخلال المنافسات التي خاضها السائق كالي روفانبيرا في العام 2022، كانت السرعة الفائقة من أبرز ما ميز أداءه، على الرغم من الظروف الجوية الصعبة التي رافقت السباقات، كما كان هذا العامل أساسيًا في تحقيقه الفوز في رالي نيوزيلندا؛ فبعد أن أنهى اليوم الثاني من الرالي في المركز الرابع، تألَّق في اليوم الثالث وسط أمطارٍ غزيرة، ليتقدم منافسيه ويتفوَّق عليهم بفارق نصف دقيقة تقريبًا.



أما اليوم الرابع والأخير، فقد شهد هطول المزيد من الأمطار، لكن السائق كالي روفانبيرا تَمَكَّن من الحفاظ على تقدمه في مرحلة "باور" الأخيرة Power Stage. وكان الفريق بحاجة فقط إلى تحقيق الفوز بأحد المراكز الأربعة الأولى لضمان نقطتين إضافيتين ونيل البطولة. مع ذلك، سجل السائق كالي روفانبيرا أسرع وقت؛ وهي المرة السابعة التي يتصدر فيها مرحلة "باور" الأخيرةPower Stage هذا الموسم.



وفازحامل اللقب السابق سيباستيان أوجييه بالمركز الثاني في السباق مع مساعده بنجامين فييا على متنسيارة تويوتا GR يارس "رالي1" الكهربائية الـ "هايبرِد" التي تحمل الرقم (1).

ولعب الثنائي دورًا مهمًافي نجاح زملائهم في الفريق؛ إذ أسهم الفوز بالمركزين الأول والثانيوتحقيق أول وثالث أسرع زمن في مرحلة "باور" الأخيرة Power Stage في ضمان استمراريةصدارة تويوتا في بطولة المُصنِّعِين وبفارق 81 نقطة.



وقال آكيوتويودا،رئيس شركة "تويوتا موتور كوربوريشن": "أود أن أنتهز هذه الفرصة لأهنئ كالي روفانبيرا بعيد ميلاده الثاني والعشرين، وفوزهالمميز في رالي نيوزيلندا، بالإضافة إلى تحقيقه اللقب في بطولة العام 2022. ومع تبقي جولتين على نهاية بطولة العالم للراليات، نتطلع إلى تحقيق المزيد من الانتصارات من أجل حسم البطولة، خاصةً بعد الفوز في ستة سباقات من أصل 11 سباقًا حتى الآن.

أود أن أشكر كل من أسهم في تحقيق هذا النجاح الكبير؛ وعلى رأسهم السائقين الذين ثابروا وتقدموا من خلال تعاونهم، كما أتوجه بالشكر إلى أعضاء فريق تويوتا في نيوزيلندا الذين شاركوا في تحقيق هذا الفوز من خلال الدعم الكبير الذي قدموه. وأنا على ثقة تامة بأن الفريق بأكمله سيواصل العمل بجدٍ حتى تتمكن سياراتنا الأربع وطواقمنا الأربعة من تقديم مستويات عالية من القيادة براحة تامة على مختلف أنواع الطرقات".

كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد.

وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق.

وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.

ويُمثل رالي إسبانيا القادم الجولة ما قبل الأخيرة من بطولة العالم للراليات، والمقرر إقامته خلال الفترة من 20 إلى 23 تشرين الأول الجاري على مضمار سالو الواقع في الجهة الجنوبية من مدينة برشلونة، والذي يشتهر بطرقاته الإسفلتية السلسة والسريعة التي تشبه حلبة السباق.





