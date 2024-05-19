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الأحد، 19-05-2024 01:41 م

فريق تويوتا جازو للسباقات يُتوَّج بالمركز الأول في رالي البرتغال

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الوكيل الإخباري - حقق فريق تويوتا جازو للسباقات المركز الأول في رالي البرتغال الذي أُقيم مؤخرًا ضمن بطولة العالم للراليات والتي يُنظِّمها الاتحاد الدولي للسيارات، بعد سباقٍ حماسيٍ تضمن مراحل سريعة مليئة بالحصى. وقدم سيباستيان أوجييه ومساعده فنسان لانديه أداءً مميزًا على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي 1 الـ "هايبرِد" الكهربائية التي تحمل الرقم 17، وتمكّنا من إحراز رقمًا قياسًا بفوزهما السادس في رالي البرتغال.

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يتميز أوجيه بسجل حافل بالانتصارات في رالي البرتغال ضمن بطولة العالم للراليات لم يحققه أي سائقٍ آخر، خاصةً بعد أن عادل رصيد الأسطورة الفنلندي ماركو ألين بخمسة انتصارات عام 2017، ليضيف إليها اليوم هذا الفوز لفريق تويوتا جازو للسباقات بالنسخ الخمس الأخيرة من الرالي بمشاركة أربعة سائقين مختلفين.


وبهذه المناسبة، قال أكيو تويودا؛ رئيس مجلس إدارة فريق تويوتا جازو للسباقات: "تهانينا لكل من سيباستيان أوجييه وفنسان لانديه على فوزهما الثاني في البرتغال، رغم صعوبة مسار السباق المغطى بالحصى. أعجبني الهدوء والابتسامة الدائمة اللذين تحلى بهما سيباستيان رغم صعوبة المنافسة. وعند مواجهته لأي طارئ، كان يُبلِغ عنه للمهندسين بكل هدوء ثم يكمل السباق، ليعود إلى خط النهاية أسرع من أي سائقٍ آخر. أنا ممتن لوجود سائق محترف مثله ضمن الفريق".


وأضاف تويودا: "من الجيد أن نرى الفريق ينمو ويصبح أقوى على المستوى الفردي والجماعي. فكلما زادت قوته، صارت سيارة تويوتا جي آر يارس رالي 1 الـ "هايبرِد" الكهربائية أفضل وأمتن من أي وقتٍ مضى".


بعد أن كان سيباستيان أوجييه على بعد ثانية واحدة فقط من الصدارة في نهاية اليوم الأول من السباق، تولى زمام المبادرة في صباح اليوم الثاني، بينما كانت الفرق الأخرى تواجه بعض التحديات، واستعان بخبرته لإنهاء أطول يوم في الرالي بفارق 11.9 ثانية. وبعد ذلك، ارتفع هامشه الزمني بفوزه المميز في صباح اليوم الثالث خلال المرحلة التي شهدت ضبابًا كثيفًا، ما أتاح له في النهاية تحقيق النصر بفارق 7.9 ثانية.
 
بهذا الفوز، يحتفل فريق تويوتا جازو للسباقات بانتصارٍ مزدوج في البرتغال بعد فوزه الأول في بطولة العالم للراليات 2 على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي 2 الـ "هايبرِد" الكهربائية الجديدة، وذلك في أول ظهورٍ لها على الطرقات المكسوة بالحصى.


من المقرر أن ينظم الاتحاد الدولي للسيارات الجولة السادسة من بطولة العالم للراليات 2024؛ وهي رالي إيطاليا ساردينيا، خلال الفترة 31 أيار - 2 حزيران. ويُعرَف هذا الرالي بمراحله السريعة والضيقة، وطرقه المغطاة بالحصى أيضًا، فضلًا عن الحرارة المرتفعة، والمسارات الخشنة التي ستشكل ضغطًا كبيرًا على السيارات والإطارات.


بإمكان المهتمين استكشاف سيارات تويوتا جازو للسباقات في معرض "المركزية تويوتا" في شارع مكة، والبقاء على اطّلاع بآخر المستجدات والمشاركات في السباقات والبطولات المحلية، والإقليمية، والدولية من خلال متابعة الصفحة الرسمية على منصات فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب.

 


 


 


 




 

 


 

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