فريق "تويوتا جازو للسباقات" يُتَوَّج بالمركز الأول في رالي فنلندا

الوكيل الإخباري - حقق فريق "تويوتا جازو للسباقات" مؤخرًا فوزًا مميزًا آخر على متن سيارة تويوتا جي آريارس رالي 1لـهايبرِد الكهربائية، الذي أُقيم ضمن منافسات بطولة العالم للراليات للعام 2023، والتي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات.

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وتوّج إلفين إيفانز بالمركز الأول من خلال أدائه المميز على متن سيارة تويوتا جي آريارس رالي 1لـهايبرِد الكهربائية التي تحمل الرقم 33؛ في حين حقق زميله تاكاموتو كاتسوتافي المركز الثالث على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي 1لـهايبرِد الكهربائية التي تحمل الرقم 18.

وبعد فوزها الخامس في رالي فنلندا منذ عام 2017،عززت شركة تويوتا صدارتها لفئة المُصنِّعين في البطولة إلى 67 نقطة.

وفرض إيفانز سيطرته طوال مجريات السباق على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي الـهايبرِد الكهربائية التي تحمل الرقم 33.

وبعد تصدره للمنافسين، واصل إيفانز تقدمه ليفوز بسبع مراحل متتالية، متقدمًا على منافسيه بفارق 30 ثانية قبل اليوم الأخير. وواصل فوزه بثلاث من المراحل الأربع الأخيرة للرالي، محققًا فوزه السابع في مسيرته بفارق 39.1 ثانية ليحقق أسرع وقت في مرحلة "باور" الأخيرة.



واعتلى كاتسوتا منصة التتويج للمرة الرابعة في بطولة العالم للراليات بعد أدائه القوي والواثق على الطرق المحيطة بيوفاسكولا؛ التي عاش فيها لعدة سنوات. وفاز هو ومساعده آرون جونستون بمرحلة الغابة الأولى، وتمكّنا من الفوز بالمرحلة الأخيرة من اليوم الثاني بفضل المهارات الممتازة التي قدماها على الطرق المبتلة، مما ساعدهما على استعادة موقعهما في المنافسة على المركز الثالث.

وعزز كاتسوتا ذلك من خلال تحقيقه أسرع وقت مرة أخرى في اليوم الأخير من الرالي. وتمكّن من إحراز المركز الثالث بعد تسجيل رابع أفضل زمن في مرحلة "باور" الأخيرة.



وفي تعليق له، قال آكيو تويودا، رئيس فريق "تويوتا جازو للسباقات":"إلفين، تاكاموتو، تهانينا على تحقيق انتصار مذهل آخر في رالي فنلندا! بصفتي المدير البديل للفريق هذه المرة؛ إذ إنّ مدير الفريق ياريماتي شارك في السباق على متن سيارة تويوتا جي آر GR يارس رالي 1 الـهايبرِد الكهربائية التي تحمل الرقم 97،تمكّنت من إدراك الجهد الكبير الذي يبذله كل عضو في الفريق، مما يدفعني لشكرهم جميعًا مرة أخرى. ولطالما أخبرت كل عضو في الفريق بثلاثة أشياء: "فريق واحد"، و"لا تستسلم أبدًا"، و"نحن نكره الخسارة".

شكرًا لإلفين وسكوت على منحي فرصة الصعود إلى منصة التتويج، ولا شك بأنني أتطلع لتكرار هذا الأمر الرائع نفسه في اليابان مرة أخرى. وأنا ممتن لياريماتي مرة أخرى، الذي بنى مثل هذا الفريق الرائع ويقوده.

وأود أن أشكره والفريق على هذا الأسبوع الرائع".



كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد. وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق.

وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "تويوتا جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.



ستكون المحطة التالية من بطولة العالم للراليات 2023 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات في رالي الأكروبوليس في اليونان، الذي سيقام في الفترة من 7 إلى 10 أيلول؛ والذي يشتهر بالطرق الجبلية الصخرية ودرجات الحرارة المرتفعة؛ مما سيُشكل تحديًا صعبًا أمام السيارات والإطارات والسائقين على حد سواء.



بإمكان المهتمين في استكشاف التشكيلة الكاملة لسيارات تويوتا جازو للسباقات في معرض "المركزية تويوتا" في شارع مكة، والبقاء على اطّلاع بآخر المستجدات والمشاركات في السباقات والبطولات المحلية، والإقليمية، والدولية من خلال متابعة الصفحة الرسمية على منصتيْ فيسبوك وإنستغرام.



