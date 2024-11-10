فريق تويوتا جازو للسباقات يتوج بلقب سباق البحرين 8 ساعات

الوكيل الإخباري- اختتم فريق تويوتا جازو للسباقات موسم بطولة العالم للتحمل لعام 2024 التي يُنظمها الاتحاد الدولي للسيارات، بفوزه في المركز الأول في سباق البحرين 8 ساعات. وحقق سيباستيان بويمي وبريندون هارتلي وريو هيراكاوا هذا الفوز على متن سيارة تويوتا جي آر 010 الـ "هايبرِد" الكهربائية عالية الأداء التي تحمل الرقم 8، وذلك بفضل القيادة المتميزة وروح العمل الجماعي الاستثنائية والعزيمة والإصرار التي يتميز بها الفريق، مما منح شركة تويوتا لقب البطولة عن فئة المصنّعين للمرة السادسة على التوالي.

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وبهذه المناسبة، قال نوبويوكي تاكيمورا، الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "أتوجه بالشكر العميق لكل من سيباستيان بويمي وبريندون هارتلي وريو هيراكاوا على إنهاء هذا الموسم بانتصار مميز وتحقيقهم المركز الأول على متن سيارة تويوتا جي آر 010 الـ "هايبرِد" الكهربائية عالية الأداء. إن التفاني وروح الفريق والأداء الاحترافي الذي قدموه هو ما جعل هذا الموسم ناجحًا لفريق تويوتا جازو للسباقات، ومنح شركة تويوتا لقب البطولة عن فئة المُصنِّعين".



وأضاف تاكيمورا: "نتطلع بحماس للعودة إلى حلبات السباقات حول العالم في الموسم المقبل، حيث سنواصل استعراض أحدث تقنياتنا في سيارات الـ "هايبرِد" الكهربائية والسعي نحو تطوير "أفضل السيارات على الإطلاق" من أجل ضمان حرية التنقل للجميع دون استثناء، كما أتوجه بالشكر إلى أعضاء فريق تويوتا جازو للسباقات على إضافة هذا النجاح الجديد إلى سجل إنجازاتنا، والى جمهورنا ومشجعينا حول العالم على دعمهم المتواصل في كل مرحلة من رحلتنا".



اختُتِمت بطولة العالم للتحمل 2024 في البحرين بعد 72 ساعة من السباقات، وشملت ثماني جولات في أربع قارات على مدار نحو عشرة أشهر. وقد حقّق فريق تويوتا جازو للسباقات إنجازات بارزة هذا الموسم، بما في ذلك اعتلاء منصة التتويج خمس مرات، منها انتصاران في المركز الأول، وحصد الفريق 190 نقطة في هذه البطولة.



انطلق بويمي من المركز الأول في السباق بثقة عالية، مما منح الفريق أفضلية مبكرة. ورغم تعرضه لاصطدام في الجهة الخلفية في بداية السباق، أبدى بويمي عزيمة استثنائية واستعاد عدة مراكز قبل تسليم القيادة لهارتلي في أواخر الساعة الثانية. وواصل هارتلي وهيركاوا بعدها العمل بإصرار كبير للتغلب على تحدي تآكل الإطارات مع الزمن، وبذلا جهودًا حثيثة للحفاظ على صدارة سيارة تويوتا جي آر 010 الـ "هايبرِد" الكهربائية عالية الأداء التي تحمل الرقم 8.



شهد النصف الثاني من السباق دخول سيارة السلامة مرتين، مما قلص الفارق بين جميع المتسابقين ومهّد الطريق لختام مشوق. ومع استئناف السباق، كان بويمي في المركز العاشر بفارق 15 ثانية فقط عن المتصدر، لكنه تمكن من التقدم بسرعة، متجاوزًا عددًا من المنافسين حتى نجح في انتزاع المركز الثاني بجدارة بعد توقفه الأخير في نقطة الصيانة.



قبيل نصف ساعة فقط على نهاية الموسم، قدّم بويمي أداءً استثنائيًا من خلال عودته إلى الصدارة وتوسيع الفارق لصالحه، ليعبر خط النهاية بفارق مريح بلغ 27.539 ثانية، محققًا بذلك الفوز الثاني هذا الموسم لسيارة تويوتا جي آر 010 الـ "هايبرِد" الكهربائية عالية الأداء التي تحمل الرقم 8، والعاشر للفريق في البحرين.



كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد. وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.