فريق تويوتا جازو للسباقات يحتفل بفوزٍ مذهل في بطولة العالم للتحمل لعام 2022

الوكيل الإخباري - احتفلت شركة تويوتا مؤخرًا بنهاية مذهلة لبطولة العالم للتحمل لهذا الموسم بتحقيقها المركزيْن الأول والثاني في سباق "البحرين 8 ساعات"، الذي شهد أيضًا فوزًا مميزًا لفريق تويوتا جازو للسباقات بألقاب نسخة هذا العام من البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات. وجاء ذلك بعد تحقيق مايك كونواي، كاموي كوباياشي، وخوسيه ماريا لوبيز فوزهم بالمركز الأول على متن سيارة تويوتا GR010 الكهربائية الـ "هايبرِد" عالية الأداء التي تحمل الرقم (7)، مما مكّن شركة تويوتا من أن تُتوَّج بلقب بطولة العالم في فئة المُصنِّعين للسيارات عالية الأداء.

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وأنهى زملائهم في الفريق؛ سيباستيان بويمي وبراندون هارتلي و ريو هوريكاوا، السباق بفوزهم في المركز الثاني، ليصبحوا أبطال العالم في فئة "السائقين". ويأتي هذا بعد فوزهم بسباق لومان 24 ساعة لعام 2022. وسطّر بويمي وهارتلي اسميهما في سجل الأرقام القياسية بوصفهما أول سائقين يفوزان بثلاثة ألقاب في كل من بطولة العالم للتحمل بطولة العالم للسيارات الرياضية، كما أنهى هوريكاوا موسمًا رائعًا بتحقيق لقب ثالثِ بطلٍ في بطولة العالم للتحمل من اليابان.



شكّلت النتيجة المثالية في البحرين نهاية مميزة لموسم ناجح للغاية بالنسبة لفريق تويوتا جازو للسباقات الذي حصد لقبًا عالميًا مزدوجًا للمرة الخامسة خلال مشاركته على مدار 10 سنوات في منافسات بطولة العالم للتحمل، ليضيف هذا اللقب الجديد إلى الألقاب التي حققها عام 2022، والتي تشمل الفوز الخامس على التوالي في سباق لومان، والثامن على حلبة فوجي سبيد واي الدولية. ويأتي فوز فريق تويوتا جازو للسباقات في بطولة العالم للتحمل ليضمن تحقيق الفريق للألقاب المتاحة في البطولات الثلاث كافة التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات وشارك فيها هذا الموسم؛ وهي: بطولة العالم للتحمل، وبطولة العالم للراليات، وبطولة العالم للراليات الصحراوية.



شهدت حلبة السباق حماسًا كبيرًا منذ بداية السباق، وسادت حالة الطقس أشعة شمس ساطعة ودرجة حرارة بلغت 35 درجة مئوية. وتصدر بويمي المركز الأول في ترتيب الانطلاق على متن سيارة تويوتا GR010 الكهربائية الـ "هايبرِد" عالية الأداء التي تحمل الرقم (7)، بينما بدأ لوبيز السباق في المركز الثالث على متن سيارة تويوتا GR010 الكهربائية الـ "هايبرِد" عالية الأداء التي تحمل الرقم (8). ولم تفصل بين السيارات الثلاث المتصدرة سوى ست ثوان عند التوقف في نقطة الصيانة الأولى ليتمكّن لوبيز بعدها من التقدم إلى المركز الثاني.



وبعد ساعتين فقط، شهدت كلتا سيارتي تويوتا GR010 الكهربائيتين الـ "هايبرِد" عاليتي الأداء تبديلًا بين السائقين، ليتولى هارتلي قيادة السيارة التي تحمل الرقم (8) وكونواي قيادة السيارة التي تحمل الرقم (7). واستمرت المنافسة بين السيارتان ضمن هذه الفئة من السباق بفارق أقل من ثانية، ليتقدم كونواي في مطلع الساعة الرابعة من السباق أثناء غروب الشمس عن حلبة البحرين الدولية. وواصل سعيه لضمان تقدمه في منتصف السباق بمسافة تفصله ببضع ثوانٍ عن منافسيه أثناء توجهه للتوقف في نقطة الصيانة التالية، ليعزز بعدها كوباياشي تدريجيًا تقدم سيارة تويوتا GR010 الكهربائية الـ "هايبرِد" عالية الأداء التي تحمل الرقم (7) بفارق 15 ثانية مع نهاية الساعة الخامسة من السباق، قبل أن يعود لوبيز وبيومي إلى تولي القيادة مع تبقي أقل من ساعتين على نهاية السباق.



وشهد السباق مزيدًا من التغييرات بين السائقين مع تبقي أقل من ساعة على نهايته، ليتمكن كوناي من إنهاء السباق على متن سيارة تويوتا GR010 الكهربائية الـ "هايبرِد" عالية الأداء التي تحمل الرقم (7) ويتفوق على هارتلي الذي يقود سيارة تويوتا GR010 الكهربائية الـ "هايبرِد" عالية الأداء التي تحمل الرقم (8)، بفارق بسيط وقدره 45 ثانية و471جزءًا من الثانيةً. ويأتي الاحتفال بالفوز بهذه الألقاب ليسدل الستار على الموسم الحالي من منافسات السيارات العالية الأداء بعد 58 ساعة من المنافسة و 10620 كلم منذ انطلاق أول سباق في سيبرينج قبل ثمانية أشهر.



وقال أكيو تويودا رئيس شركة "تويوتا موتور كوربوريشن"ومؤسس فريق تويوتا جازو للسباقات: "ثمة الكثير من الأشياء التي أود التحدث عنها فيما يتعلق بنهاية الأسبوع التي خاض فيها فريق تويوتا جازو للسباقات سباقين اثنين ضمن هذه البطولة العالمية. بدايةً، تمكّنا من الفوز بخمسة ألقاب عالمية جعلت هذا الموسم رائعًا بالنسبة لنا. وأود أن أتقدم بالشكر لمشجعينا وشركائنا على دعمهم الدائم لنا. وأهنئ كلًا من سيباستيان وبريندون وريو والفريق رقم 8 بأكمله بمناسبة فوزهم بهذا اللقب، كما أود أن أهنئ كاموي ومايك وخوسيه والفريق رقم 7 على فوزه في الجولة النهائية. لقد كنت أنا وكاموي على تواصل مع بعضنا بعضًا، وأنا ممتن حقًا له على جهوده بوصفه مديرًا للفريق وسائقًا، ومساعدته لمستقبل رياضة السيارات".



كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، وبطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حيث قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد.

وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.

