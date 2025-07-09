فريق تويوتا جازو للسباقات يحصد المركز الثاني في رالي أكروبوليس باليونان ويحافظ على صدارة بطولة المُصنِّعين بفارق 65 نقطة

الوكيل الإخباري- حقق فريق تويوتا جازو للسباقات مركزًا متقدمًا في رالي أكروبوليس باليونان بعد جملةٍ من الطرقات الوعرة والمسارات الجبلية المتعرجة ودرجات الحرارة المرتفعة على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي 1 التي تحمل الرقم 17؛ حيث تُوج سيباستيان أوجييه ومساعده فنسان لانديه بالمركز الثاني، ليسهما في الحفاظ على صدارة الفريق لبطولة السائقين، وتفوق شركة تويوتا بفارق 65 نقطة في بطولة المُصنِّعين.

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شكلت التضاريس الصخرية الوعرة في اليونان ودرجات الحرارة التي تجاوزت 40 درجة مئوية تحديًا كبيرًا لفريق تويوتا جازو للسباقات وسيارة تويوتا جي آر يارس رالي 1؛ فقد كانت المراحل الأولى التي وقعت غرب أثينا اختبارًا حقيقيًا لمتانة السيارة، خاصة بوجود الحصى المتحرك وتدرجات الصخور، في حين لم تترك الطرقات الجبلية الضيقة والمتعرجة في المراحل الأخيرة أي مجالٍ للخطأ. مع ذلك، حافظ أوجييه على صدارته خلال اليوم الأول رغم حلوله ثانيًا، ما ساعده في تجاوز خط النهاية محافظًا على سجله الزمني المنافس.



وعليه، بدأ أوجييه ومساعده لانديه المرحلة الأخيرة بفارق 43.6 ثانية عن المتصدر، وبذلا جهدًا كبيرًا ليسجلا أسرع زمنٍ في مرحلة باور الأخيرة. وقد أتاحت لهما هذه النتيجة تصدر تصنيف اليوم الأخير، والحصول على 10 نقاطٍ إضافيةٍ، بالإضافة إلى 17 نقطةٍ لحصولهما على المركز الثاني في الترتيب العام.



كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد. وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.



ومن المقرر أن تقام الجولة الثامنة من بطولة العالم للراليات 2025 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات في إستونيا (17-20 تموز)، مما يُعيد هذا الرالي إلى أجندة البطولة بعد غياب عامٍ كامل. سيشهد الحدث مساراتٍ متنوعة تجمع بين الطرق الواسعة والأخرى الضيقة عالية السرعة، والمغطاة معظمها بالحصى والرمال الناعمة، وذلك في محيط مدينة تارتو- ثاني أكبر مدينة في إستونيا والمقر الرئيسي للرالي.