فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق إنجازًا تاريخيًا باحتلال المراكز الثلاثة الأولى في رالي مونتي كارلو

وانضم إلى سولبرغ على منصة التتويج كلٌّ من إلفين إيفانز ومساعده سكوت مارتن في المركز الثاني على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي 1 التي تحمل الرقم 33، تلاهما في المركز الثالث سيباستيان أوجييه ومساعده فنسان لانديه على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي 1 التي تحمل الرقم 1، لتسجل شركة تويوتا أول اكتساح كامل لمنصة التتويج في الجولة الافتتاحية للرالي منذ بدء مشاركتها في البطولة، وأول هيمنة لمصنّع واحد على الحدث منذ عام 2015.
وبعد ختام الجولة الأولى، يحتل سائقو الفريق المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب بطولة السائقين، فيما تتصدر شركة تويوتا بطولة المُصنّعين برصيد 59 نقطة.
وبهذه المناسبة، قال أكيو تويودا، رئيس مجلس إدارة فريق تويوتا جازو للسباقات: "أوليفر وإليوت… مبروك الفوز! لم أتوقع أن أهنئكما للمرة الثانية بهذه السرعة. يسعدني انضمام زميلين موثوقين مثلكما إلى الفريق، كما أتوجه بالشكر إلى إلفين وسكوت، وسيباستيان وفنسان على تحقيق هذه الثلاثية الجميلة في افتتاحية الموسم."
وأضاف تويودا: "أتقدم بالشكر لكل أفراد الفريق على جهودهم التي أسهمت في تحقيق أفضل نتيجة ممكنة رغم الطرقات الصعبة والظروف غير المواتية. ندرك أننا سنواجه الكثير من التحديات هذا الموسم، فلنواصل العمل على تطوير أفضل السيارات على الإطلاق لتناسب كافة الطرقات."
قدّم سولبرغ، الذي يكمل أول موسم له ضمن تشكيلة الفريق في فئة رالي 1، أداءً مبهرًا في واحدة من أكثر نسخ رالي مونتي كارلو تحديًا على مدى الأعوام الأخيرة، حيث تمكن السائق الشاب ذو الأربع والعشرين عامًا من السيطرة على الرالي منذ المرحلة الثانية في اليوم الافتتاحي، ليصبح أصغر فائز برالي مونتي كارلو في العصر الحديث، وأول فرد من عائلة سولبرغ يحقق هذا اللقب التاريخي.
ويُعدّ هذا الفوز الثاني لسولبرغ في أول مشاركتين له على متن سيارات تويوتا جي آر يارس رالي 1 بعدما حقق فوزه الأول في ظهوره الافتتاحي خلال رالي إستونيا، ليقدّم بداية قوية لمسيرته مع الفريق.
خلال مجريات الرالي، واجهت الفرق ظروفًا متغيرة عبر مختلف مراحل جبال الألب الفرنسية والمناطق الجبلية المطلة على موناكو، شملت الثلوج والجليد والأمطار والطين مع أجزاء محدودة من الأسفلت الجاف. وعلى الرغم من هذه الظروف الخطرة، حافظ سولبرغ على هدوئه طوال الحدث ليحسم الفوز بفارق 51.8 ثانية.
وفي اليوم الأخير، قدم إيفانز ومارتن أداءً قويًا ومتوازنًا قادهما إلى المركز الثاني، ليحققا معًا خامس تتويج لهما على منصة رالي مونتي كارلو مع الفريق. كذلك، فاز إيفانز ومارتن بمرحلة باور الأخيرة وحققا المركز الثاني في تصنيف سوبر صنداي، ليضيفا نقاطًا مهمة لرصيدهما.
في الوقت نفسه، استكمل أوجييه ولانديه الهيمنة على منصة التتويج بحصولهما على المركز الثالث بعد منافسة محتدمة في المراحل الختامية، ليحقق أوجييه تتويجه الخامس عشر في رالي مونتي كارلو من أصل 17 مشاركة، ويؤكد هيمنة شركة تويوتا على الحدث.
تتجه بطولة العالم للراليات في جولتها الثانية إلى رالي السويد خلال الفترة 12–15 شباط 2026، وهو السباق الشتوي الكامل الوحيد خلال الموسم، ويتميز بمسارات مغطاة بالثلوج والجليد تتطلب قيادة استراتيجية وإطارات مختارة بعناية وتحكمًا عاليًا بالسيارة، مع ضرورة ثقة السائقين في قدراتهم على تخطي الظروف الشتوية القاسية.
وكانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك الفورمولا 1، بطولة العالم للتحمل، وسباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة. وفي عام 2015، أنشأت شركة تويوتا قسم "جازو للسباقات" لتوحيد جميع أنشطتها في مجال سباقات السيارات تحت اسم واحد، انطلاقًا من شعارها: "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، مستفيدة من سنوات الخبرة لتطوير تقنيات رائدة تمنح تجربة قيادة متميزة ومليئة بروح المغامرة.
وبإمكان المهتمين متابعة الصفحة الرسمية على منصات فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب لمتابعة أجواء المنافسة ومعرفة نتائج السباقات المحلية والإقليمية والدولية أولًا بأول، كما يمكن لعشاق السيارات الرياضية استكشاف مجموعة سيارات تويوتا جازو للسباقات في معرض المركزية تويوتا في شارع مكة.
-
أخبار متعلقة
-
حملة تبرع بالدم بمحطة المناصير بالتعاون مع مديرية بنك الدم
-
البوليفارد يستضيف معرض Studio16 الفني للأطفال في The Boulevard’s Corner
-
صفوة الإسلامي يطلق حملة "ما تخليها بنفسك" لجوائز حسابات التوفير لعام 2026
-
ارتفاع أرباح مجموعة بنك الإسكان الى 158 مليون دينار في عام 2025 والتوصية بتوزيع 30% أرباحاً على المساهمين
-
ارتفاع الارباح الصافية لمجموعة البنك العربي لتصل الى 1.13 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2025
-
بنك الإسكان يكرّم موظفيه المتطوعين في برنامج "إمكان الإسكان" لعام 2025
-
زين كاش الراعي الذهبي لمؤتمر نموذج الأمم المتحدة (BIAMUN 2026)
-
وضوح تدعم مبادرة "عزوتي" لافتتاح فرعها الجديد في السلط