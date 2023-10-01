فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق الفوز بالمركزين الأول والثاني في رالي أكروبوليس

الوكيل الإخباري - فاز فريق تويوتا جازو للسباقات مؤخراً بالمركزين الأول والثاني في رالي أكروبوليس المليء بالتحديات؛ إذ حقق بطل العالم كالي روفانبيرا إلى جانب مساعدة يونّي هالتني المركز الأول على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي 1 الـ "هايبرِد" الكهربائية التي تحمل الرقم (69)، ليعزز صدارته لبطولة العالم للراليات للعام 2023 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، بين ما ضُمِنَ المركز الثاني بفضل أداء السائق إلفين إيفانز ومساعده سكوت مارتن على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي 1 الـ "هايبرِد" الكهربائية التي تحمل الرقم (33).

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نجحت سيارة تويوتا جي آر يارس رالي 1 الـ "هايبرِد" الكهربائية في التغلب على جميع الظروف والتحديات التي شهدها السباق بعد هطول أمطار غزيرة، ووجود الطين الكثيف والكتل الوعرة والصخرية. وشكّل اليوم الأول الذي يُعد أطول يوم في الرالي تحديًا خاصًا للسائقين والسيارات والإطارات؛ إذ واجه المتنافسون العديد من المشكلات.



ورغم ذلك، تَمكَّن بطل العالم كالي روفانبيرا من تجنُّب جميع المشكلات وسجَّل سلسلة من أسرع الأوقات ليتقدم على منافسيه بأكثر من دقيقتين في نهاية اليوم الثالث؛ مما أتاح له اتباع نهج السلامة أولًا في أول مرحلتين من اليوم الرابعقبل الدخول في مرحلة "باور" الأخيرة، والتي سجَّل فيها أفضل وقت بفارق 2.5 ثانية ليحصل على خمس نقاط إضافية. ويأتي الفوز الثالث والنتيجة الأكبر لهذا الموسم التي حققها السائق كالي روفانبيرا ومساعده يونّي هالتون ليعزز صدارة روفانبيرا في بطولة السائقين إلى 33 نقطة، متقدمًا على زميله في الفريق الفين ايفانز.



وعزز حصول فريق تويوتا جازو للسباقات على المركزين الأول والثاني وتحقيقه أكبر نتيجة في الرالي وفي مرحلة "باور"، صدارة شركة تويوتا في بطولة المُصنِّعين إلى 91 نقطة مع تبقي ثلاث جولات من بطولة العالم للراليات لعام 2023.



وفي تعليق له، قال أكيو تويودا، رئيس فريق تويوتا جازو للسباقات: " تهانينا لكل من كالي ويونّي على هذا الفوز المميز! وكل الشكر لإلفين وسكوت على تمكين الفريق من إحراز المركزين الأول الثاني. إن فريق تويوتا جازو للسباقات يركز على الجوانب العملية والفنية والتطبيقية للسباق، بما في ذلك أداء السيارة واستراتيجية السائقين على المضمار. عندما كنت في فنلندا الشهر الماضي بصفتي المدير البديل للفريق، تمكّنتُ من فهم مدى العمل الشاق الذي يقوم به أعضاء الفريق عن قرب؛ إذ إنه في حال حدوث شيء ما، فإن الشخص الخبير في هذا المجال يُصدِر قرارًا ويدعمه أعضاء فريق الإدارة في قراره هذا. لقد كُوِّن فريق تويوتا جازو للسباقات للعمل على هذا النحو، وسيواصل جميع أعضاء الفريق بذل الجهود في كل مجال ليتمكنوا من الفوز مجددًا في تشرين الثاني في اليابان. أشكر جميع القائمين على الفريق على الأداء المميز في اليونان".



كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة".

وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد. وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق.

وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.



وستكون الجولة التالية من بطولة العالم للراليات لعام 2023 التي يُنظمها الاتحاد الدولي للسيارات في رالي تشيلي في أمريكا الجنوبية في الفترة من 28 أيلول إلى 1 تشرين الأول.

بإمكان المهتمين استكشاف التشكيلة الكاملة لسيارات تويوتا جازو للسباقات في معرض "المركزية تويوتا" في شارع مكة، والبقاء على اطّلاع بآخر المستجدات والمشاركات في السباقات والبطولات المحلية، والإقليمية، والدولية من خلال متابعة الصفحة الرسمية على منصتيْ فيسبوك وإنستغرام.



