فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق الفوز بالمركزين الأول والثاني في رالي بولندا

الوكيل الاخباري - حقق فريق تويوتا جازو للسباقات الفوز بالمركزين الأول والثاني في رالي بولندا ضمن منافسات بطولة العالم للراليات للعام 2024 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات. ونجح بطل العالم كالي روفانبيرا ومساعده يونّي هالتونين في تحقيق المركز الأول على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي1 الهايبرد الكهربائية التي تحمل الرقم 69 رُغم الاستعدادات المحدودة التي سبقت الرالي، يليهما إلفين إيفانز ومساعده سكوت مارتن في المركز الثاني على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي 1 الهايبرد الكهربائية التي تحمل الرقم 33.

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وفي هذه المناسبة، قال أكيو تويودا، رئيس مجلس إدارة فريق تويوتا جازو للسباقات: "يسرني أن أهنئ فريق تويوتا جازو للسباقات على تحقيق الفوز بالمركزين الأول والثاني. وأود أيضًا أن أعبِّر عن تقديري الصادق لكل من كالي ويونّي على قبولهما الطلب المفاجئ من الفريق والمشاركة في الرالي بِنيَّة دعم الفريق. لقد فاجآنا بتحقيق هذه النتيجة المميزة، خاصةً مع فترة الاستعداد القصيرة التي خاضاها قبل المشاركة".



وأضاف تويودا: "كل الشكر والتقدير أيضًا لإلفين وسكوت لحصولهما على المركز الثاني وإسهامهما في وضع فريقينا على منصة التتويج. إن تحقيق المركزين الأول والثاني في هذا الرالي يمثل منتصف الطريق لهذا الموسم، فأعتقد أنه مهم جدًا بالنسبة لمسيرتنا نحو تحقيق لقب المصنِّعين. لقد كان سائقونا وفرقنا أقوياء في الراليات التي أقيمت على أرضنا؛ لذا، أتوقع منهم تقديم أداء قوي ومواصلة الجهود الجماعية في النصف الثاني من الموسم، والذي يتضمن رالي فنلندا ورالي اليابان".



يمثّل انتصار روفانبيرا وهالتونين حدثًا متميزًا بوصفه أول ظهور لهما في رالي بولندا؛ إذ شاركا بدلًا عن زميليهما سيباستيان أوجييه وفنسان لانديه اللذيْن اضطرا للانسحاب بسبب تعرضهما لحادث سير مؤسف، ممّا دفع طاقم السيارة التي تحمل الرقم 69 لخوض جدول تحضيري مكثّف قبل المشاركة في مراحل الرالي السريعة على أرض ترابية مكسوة بالحصى.



احتل كالي روفانبيرا المركز الرابع في الترتيب العام بعد سلسلة من المراحل الصعبة في اليوم الأول، إلا أنه سرعان ما أظهر مهاراته وسرعته الفائقة التي اشتهر بها على الطرقات المكسوة بالحصى، وحقق أسرع وقت في ست من سبع مراحل خلال أطول يوم في الرالي، مما أتاح له التقدم بفارق 9.4 ثانية في اليوم الثالث. وحقق روفانبيرا ثالث أسرع وقت في مرحلة باور الأخيرة، وتمكّن من الفوز بفارق 28.3 ثانية، وهو الثالث عشر وربما الأكثر إثارة للإعجاب لسائق سيارة تويوتا جي آر يارس رالي1 الهايبرد الكهربائية التي تحمل الرقم 69 حتى الآن في بطولة العالم للراليات.



في السياق ذاته، أظهر إلفين إيفانز وسكوت مارتن قدراتهما وإصرارهما على الفوز في الرالي؛ إذ قدما أداءً استثنائيًا ومتميزا، ولم يفصلهما عن زملائهما سوى 0.4 ثانية في منتصف اليوم الثاني، قبل أن يواجها مشكلات فنية في المرحلة الأولى من فترة ما بعد الظهر. وفي صباح اليوم الثالث تخطى إيفانز جميع الصعوبات التي واجهته، وتمكّن من استعادة المركز الثاني.



ستكون الجولة الثامنة من بطولة العالم للراليات لعام 2024 في رالي لاتفيا خلال الفترة من 18 - 21 تموز الجاري، وهو حدث جديد تمامًا لبطولة العالم للراليات يتميز بمزيد من الطرقات عالية السرعة والمكسوة بالحصى. ورغم وقوع ساحة الخدمة في مدينة ليبايا الساحلية الجنوبية، إلّا أن الرالي سينطلق من العاصمة ريغا.



بإمكان المهتمين استكشاف سيارات تويوتا جازو للسباقات في معرض "المركزية تويوتا" في شارع مكة، والبقاء على اطّلاع بآخر المستجدات والمشاركات في السباقات والبطولات المحلية، والإقليمية، والدولية من خلال متابعة الصفحة الرسمية على منصات فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب.









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