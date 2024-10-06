فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق الفوز بالمركزين الأول والثاني في رالي تشيلي

الوكيل الإخباري- حقق فريق تويوتا جازو للسباقات الفوز بالمركزين الأول والثاني في رالي تشيلي، الذي يُقام ضمن منافسات بطولة العالم للراليات للعام 2024، والتي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات. وحل كالي روفانبيرا ومساعده يونّي هالتونين في المركز الأول على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي 1 الهايبرد الكهربائية التي تحمل الرقم 69. وتمكّن إلفين إيفانز ومساعده سكوت مارتن من الهيمنة على المركز الثاني على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي 1 الهايبرد الكهربائية التي تحمل الرقم 33، وذلك بفارق أقل من دقيقة واحدة.

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وبهذه المناسبة، قال أكيو تويودا رئيس مجلس إدارة فريق تويوتا جازو للسباقات: "تهانينا لكل من كالي روفانبيرا ويونّي هالتونين على فوزهما بالمركز الأول، وأود أن أشكر كلًّا من إلفين إيفانز وسكوت مارتن على تحقيقهما الفوز في المركز الثاني. وأتوجه أيضًا بالشكر الجزيل إلى جميع أعضاء الفريق على تقديم أداء مميز وتحقيق الحد الأقصى من النقاط وهو 55 نقطة في رالي واحد. وأنا سعيدٌ لرؤية ثمار الجهد المتواصل والعمل الجاد دون كلل أو استسلام من قبل الجميع. وإذ نحن في موقع المنافسة القوية، دعونا نستمتع بالمراحل الأخيرة من الموسم، كما أنني أتطلع بكل شغف وحماس إلى رالي اليابان".

وكان رالي تشيلي، الذي أقيم في كونسيبسيون على بُعد حوالي 500 كيلو متر جنوب العاصمة سانتياغو، قد عاد إلى بطولة العالم للراليات عام 2023 بعد انقطاع دام أربعة أعوام؛ إذ أُقيم على طرق مكسوةٍ بالحصى في منطقة بيوبيو المعروفة بمساراتها الفنية والسريعة التي تجمع بين التضاريس المتغيرة. وقد انطلقت المراحل الافتتاحية للرالي في الجنوب الشرقي، فيما امتدت باقي المنافسات عبر نهر بيوبيو، لتنتهي بمسارات جديدة لم تُستخدم سابقًا، مما شكل تحديات كبيرة أمام السائقين.

وعقب اختتام أطول مراحل الرالي وأكثرها صعوبة، تصدر روفانبيرا وهالتونين وخلفهما مباشرة زميليهما إيفانز ومارتن ليحققوا المركزين الأول والثاني على التوالي بفارق طفيف، استعدادًا للمرحلة النهائية. وقطع فريقا السيارتين اللتين تحملان الرقم 69 والرقم 33 مسافة 139.2 كيلو متر مليئة بالتحديات خلال اثنتين من مراحل الرالي الثلاثة، خاصةً مع الطرق الوعرة التي تحتاج إلى مهارات قيادةٍ عاليةٍ، إلى جانب ارتفاع معدلات الضباب والأمطار.



ورغم استمرار ظروف الرالي الصعبة خلال المرحلة الختامية منه، نجح كالي روفانبيرا في تعزيز صدارته خلال فترة الصباح وسط ضباب كثيف، ليحقق فوزه الرابع هذا الموسم إلى جانب يونّي هالتونين في مرحلة "باور" الأخيرة التي اتسمت بتنافسيةٍ عالية.



وبتحقيقه الفوز الخامس عشر لفريق تويوتا جازو للسباقات، يتعادل كالي روفانبيرا مع بطل العالم لمرتين كارلوس ساينز، الذي يُعَد الأكثر فوزًا في بطولة العالم للراليات مع فريق تويوتا، فيما حقق إلفين إيفانز وسكوت مارتن التتويج الخامس لهما.



كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد. وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.



وستتمثل الجولة القادمة من بطولة العالم للراليات 2024 في رالي أوروبا الوسطى، الذي سيقام خلال الفترة ما بين 17 و20 تشرين الأول، والتي تشهد عودة المنافسات إلى الطرق الإسفلتية في آخر جولتين من هذا الموسم. وانطلق رالي أوروبا الوسطى للمرة الأولى عام 2023، ويتميز بمراحله الصعبة التي تمتد عبر ألمانيا وجمهورية التشيك والنمسا، مما يضيف تحديات فريدة للمشاركين.