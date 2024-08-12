فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق الفوز على أرضه في رالي فنلندا

الوكيل الإخباري- حقق فريق تويوتا جازو للسباقات فوزًا مستحقًا في رالي فنلندا ضمن منافسات بطولة العالم للراليات للعام 2024 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات. ونجح سيباستيان أوجييه ومساعده فنسان لانديه في تحقيق المركز الأول على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي1 الهايبرد الكهربائية التي تحمل الرقم 17، وذلك خلال أولى مشاركاته في أسرع رالي ضمن بطولة العالم للراليات منذ قرابة ثلاثة أعوام عندما فاز بلقبه الثامن في البطولة. ويُعدّ هذا الفوز الثاني على التوالي لأوجييه، بعد اعتلائه هو ولانديس منصة التتويج في رالي لاتفيا.



وبهذه المناسبة، قال أكيو تويودا، رئيس مجلس إدارة فريق تويوتا جازو للسباقات: "تهانينا لكل من سيباستيان وفينسان على فوزهما. منذ بداية هذا الموسم، كلما شاركوا في رالي، كانوا يحققون الفوز بالمركز الأول أو الثاني. لقد اعتمد الفريق حقًا على ثباتهم، وأنا أقدر ذلك بصدق. هذا العام، شارك ياري ماتي مرة أخرى سائقًا، ونافس ضمن فئة رالي 2 بعد مشاركته ضمن فئة رالي 1 العام الماضي. من المهم جدًا لمدير الفريق أن يكون على دراية تامة بالسيارات التي يتنافس فيها السائقون".

وأضاف تويودا: "سيكون الرالي القادم في غضون شهرٍ من الآن. لذلك، سنواصل بذل الجهود للفوز بالبطولة في السباقات الأربعة المتبقية لهذا الموسم".



لقد قدم فريق السيارة التي تحمل رقم 17 أداءً مميزًا طوال مدة السباق؛ حيث تزينت سيارتهم جي آر يارس رالي1 الهايبرد الكهربائية بشعار فريد مستوحى من النسخة الخاصة من طراز يارس جي آر التي أسهموا في إطلاقها في وقت سابق من هذا العام. بتحقيق هذا الفوز اليوم، ينضم أوجييه إلى قائمة السائقين القادمين من خارج فنلندا الذين فازوا بالرالي أكثر من مرة؛ والتي تضم أيضًا سيباستيان لوب وأوت تاناك وإلفين إيفانز.



كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد. وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.



ستكون المحطة التالية من بطولة العالم للراليات 2024 في رالي الأكروبوليس في اليونان الذي سيقام في الفترة من 5 إلى 8 أيلول القادم -والذي يشتهر بالطرق الجبلية الصخرية ودرجات الحرارة المرتفعة- مما سيُشكل تحديًا صعبًا أمام السيارات والإطارات والسائقين على حد سواء.



بإمكان المهتمين استكشاف سيارات تويوتا جازو للسباقات في معرض "المركزية تويوتا" في شارع مكة، والبقاء على اطّلاع بآخر المستجدات والمشاركات في السباقات والبطولات المحلية، والإقليمية، والدولية من خلال متابعة الصفحة الرسمية على منصات فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب.