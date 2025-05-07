فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق المراكز الأربعة الأولى في رالي جزر الكناري

الوكيل الإخباري- سيطر فريق تويوتا جازو للسباقات على رالي جزر الكناري، محققًا فوزًا ساحقًا بالمراكز الأربعة الأولى في أول جولةٍ على الطرق الإسفلتية لهذا الموسم، وذلك بعد الأداء المذهل الذي قدمه كلٌ من كالي روفانبيرا ومساعده يونّي هالتونين على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي1 التي تحمل الرقم 69، مسجلًا عودة رائعة لمنصة التتويج، في حين تنافس على المراكز الثلاثة التالية سيباستيان أوجييه ومساعده فنسان لانديه، وإلفين إيفانز ومساعده سكوت مارتن، وتاكاموتو كاتسوتا ومساعده آرون جونستون، ليحصدوا المراكز الثاني والثالث والرابع على متن سيارات تويوتا جي آر يارس رالي1 التي تحمل الرقم 17 و33 و18، على التوالي.

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وبهذه المناسبة، قال آكيو تويودا، رئيس فريق تويوتا جازو للسباقات: "هذه النتيجة الرائعة لم تكن لتتحقق لولا الجهود الكبيرة التي بذلها كل فردٍ من الفريق. وأنا سعيدٌ حقًا بتحقيق الفريق المراكز الأربعة الأولى مع كالي، وسيباستيان، وإلفين، وتاكاموتو على طرقات غران كناريا، التي خضناها للمرة الأولى في مسيرتنا. حتى على الطرقات غير المألوفة، نجح مهندسونا وخبراؤنا الفنيون في إعداد السيارات وضبطها لتعزيز ثقة السائقين بها خلال مرحلة الاختبار".

وأضاف: "يتميز فريق تويوتا جازو للسباقات بروح العمل الجماعي والاحترام المتبادل بين أعضائه، ونطمح على الدوام للحفاظ على قوتنا وقيمنا. شكرًا للجميع؛ قدمتم أداءً رائعًا! في هذا الرالي تحديدًا كسبنا قلوب الجميع. لنواصل العمل معًا، فلدينا الكثير لننجزه قبيل رالي فنلندا".



يُعدّ هذا الرالي الأول الذي يستخدم فيه فريق تويوتا جازو للسباقات إطارات هانكوك الجديدة للطرقات الإسفلتية ذات التركيبة الصلبة، وقد ساعدت الفريق على تقديم أداءٍ قويٍ؛ حيث سيطر روفانبيرا وهالتونين منذ البداية على مجريات السباق، وحسما الصدارة بفارق 53,5 ثانية، مسجلَين أفضل زمنٍ في مرحلة باور الأخيرة. وبالتالي، أصبح روفانبيرا أنجح سائق لشركة تويوتا في بطولة العالم للراليات برصيد 16 فوزًا على مدى مسيرته.



كذلك، شهد الرالي عودة قوية لأوجييه إلى المنافسات، بدعم مساعده لانديه؛ حيث تفوق على روفانبيرا في المرحلة قبل الأخيرة ليتوج بالمركز الثاني. أما إيفانز ومارتن، فقد حققا المركز الثالث للمرة الرابعة هذا الموسم برصيد 43 نقطة، وهذا يجعل إيفانز الآن المرشح الأوفر حظًا للفوز بلقب بطولة السائقين.



ومع هذا الفوز الساحق في رالي جزر الكناري، تتصدر شركة تويوتا ترتيب بطولة العالم للمُصنِّعين برصيد 208 نقاط. والآن يستعد الفريق للمشاركة في الجولة القادمة من بطولة العالم للراليات لعام 2025 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات؛ وهي رالي البرتغال الذي يُقام في الفترة ما بين 15 و18 أيار، وسيُقام في ماتوسينيوس، قرب بورتو، ويشتهر بمراحله الكلاسيكية على طرقات رملية وصخرية مليئة بالحصى.



كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد. وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.