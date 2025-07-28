فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق فوزًا تاريخيًا في رالي إستونيا

وبهذه المناسبة، قال آكيو تويودا، رئيس فريق تويوتا جازو للسباقات: "أهنئ أوليفر وإليوت على هذا الفوز الرائع. سيكون الرالي المقبل على أرضنا، وسنبذل قصارى جهدنا لإسعاد جماهير يوفاسكولا التي تدعمنا دائمًا، وأنا أثق بجميع أعضاء الفريق".
شهد رالي إستونيا انطلاقةً قوية لسولبرغ، البالغ من العمر 23 عامًا، بعد يومين من الاختبارات في فنلندا؛ حيث استعاد سرعته بوتيرةٍ كبيرة على طرقات السباق السريعة المكسوة بالحصى، ليفوز بأول مرحلة له في مسيرته خلال اختبارات الغابات الافتتاحية، متصدرًا الرالي منذ البداية، وسرعان ما حقق الفريق فوزين إضافيين في اليوم ذاته لينهي اليوم الأول متقدمًا بفارق 12,4 ثانية.
ورغم التحديات التي فرضها موقعه على الطريق، واصل سولبرغ تألقه، مضيفًا أربعة انتصارات أخرى في مراحل السباق، موسعًا الفارق الزمني إلى 21,1 ثانية. وفي المرحلة الأخيرة، زادت الأمطار من صعوبة القيادة، إلا أن سولبرغ حافظ على تركيزه، وحقق فوزين إضافيين، ليصل مجموع انتصاراته إلى تسعة.
كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد. وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.
ومن المقرر أن تنطلق الجولة التاسعة من بطولة العالم للراليات 2025 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات في فنلندا في الفترة من 31 تموز إلى 3 آب، وتُعدّ الأسرع على مستوى سباقات البطولة؛ حيث تُقام على طرقات ناعمة مكسوة بالحصى ومليئة بالقفزات. ويُعدّ هذا الرالي السباق المحلي لفريق تويوتا جازو للسباقات، خاصة وأن مقره الرئيسي يقع بجوار منطقة الصيانة في يوفاسكولا.
بإمكان المهتمين استكشاف سيارات تويوتا جازو للسباقات في معرض المركزية تويوتا في شارع مكة، والبقاء على اطّلاع بآخر المستجدات والمشاركات في السباقات والبطولات المحلية، والإقليمية، والدولية من خلال متابعة الصفحة الرسمية على منصات فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب.
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