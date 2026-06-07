فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق فوزًا تاريخيًا في رالي اليابان ويسيطر على المراكز الأربعة الأولى

وبهذه المناسبة، قال أكيو تويودا، رئيس مجلس إدارة فريق تويوتا جازو للسباقات: "أهنئ إلفين وسكوت على فوزهما الثالث في رالي اليابان. لقد سجّلا سرعة كبيرة على الطرقات الخريفية التي خضناها العام الماضي، وهي السرعة نفسها التي أظهراها على الطرقات الجديدة هذا العام.
وأضاف: "في الأعوام السابقة، كان رالي اليابان يمثل ختام الموسم وفرصة لالتقاط الأنفاس. لكن الوضع مختلف هذا العام؛ إذ لا نزال في منتصف الموسم، ومن الآن فصاعدًا يمتلئ الجدول براليات ذات طرقات شاقة مليئة بالحصى. أوجّه الشكر لجميع أفراد الفريق على جهودهم وتفانيهم، وأدعوهم لمواصلة العمل بالعزيمة نفسها. فما زال أمامنا طريق طويل مليء بالتحديات".
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