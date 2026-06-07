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فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق فوزًا تاريخيًا في رالي اليابان ويسيطر على المراكز الأربعة الأولى

فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق فوزًا تاريخيًا في رالي اليابان ويسيطر على المراكز الأربعة الأولى
فريق تويوتا
الأحد، 07-06-2026 03:05 م

الوكيل الإخباري- حقق فريق تويوتا جازو للسباقات إنجازًا تاريخيًا بإحرازه المراكز الأربعة الأولى في رالي اليابان الذي أقيم مؤخرًا، وتوّج فيه إلفين إيفانز ومساعده سكوت مارتن بالمركز الأول على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي1 رقم 33، بينما حل بالمركز الثاني زميلاهما سيباستيان أوجييه ومساعده فنسان لانديه (السيارة رقم 1)، وبالمركز الثالث سامي باجاري ومساعده ماركو سالمينين (السيارة رقم 5)، وتلاهم تاكاموتو كاتسوتا ومساعده آرون جونستون (السيارة رقم 18) في المركز الرابع، لتكتمل بذلك سيطرة الفريق على منصة التتويج خلال الحدث الأبرز الذي نُظم في موطن تويوتا.

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شهد رالي اليابان لهذا العام الفوز الرابع لسيارة تويوتاجي آر يارس رالي1 من أصل خمس نسخ من الرالي أُقيمت في مدينة تويوتا، ويتوقع أن يكون الأخير الذي تعتمد فيه لوائح رالي1 الحالية على الطرقات اليابانية؛ حيث سيتم اعتماد لوائح جديدة اعتبارًا من عام 2027.


وبهذه المناسبة، قال أكيو تويودا، رئيس مجلس إدارة فريق تويوتا جازو للسباقات: "أهنئ إلفين وسكوت على فوزهما الثالث في رالي اليابان. لقد سجّلا سرعة كبيرة على الطرقات الخريفية التي خضناها العام الماضي، وهي السرعة نفسها التي أظهراها على الطرقات الجديدة هذا العام.

كما كانا الأسرع عندما تسابقنا هنا معًا بعد رالي اليابان قبل بضع سنوات. إلفين وسكوت، أنتما الطاقم الوحيد الذي حقق هذا العدد من الانتصارات أمام عينيّ مباشرةً، وأعتقد أن ذلك يعني أننا نشكّل معًا فريقًا مميزًا. كما أهنئ سيباستيان وفنسان، وكذلك سامي وماركو. لقد نجح الفريق في السيطرة على منصة التتويج".


وأضاف: "في الأعوام السابقة، كان رالي اليابان يمثل ختام الموسم وفرصة لالتقاط الأنفاس. لكن الوضع مختلف هذا العام؛ إذ لا نزال في منتصف الموسم، ومن الآن فصاعدًا يمتلئ الجدول براليات ذات طرقات شاقة مليئة بالحصى. أوجّه الشكر لجميع أفراد الفريق على جهودهم وتفانيهم، وأدعوهم لمواصلة العمل بالعزيمة نفسها. فما زال أمامنا طريق طويل مليء بالتحديات".

 

gnews

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