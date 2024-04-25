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الخميس، 25-04-2024 11:39 ص

فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق فوزه الرابع على التوالي في رالي كرواتيا

Toyota @ WRC - Croatia Rally - 1


الوكيل الاخباري - حقق فريق تويوتا جازو للسباقات الفوز بالمركزين الأول والثاني في رالي كرواتيا، الذي يُقام ضمن منافسات بطولة العالم للراليات للعام 2024، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات؛ إذ حقق سيباستيان أوجييه ومساعده فنسان لانديه فوزًا مستحقًا بالمركز الأول على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي 1 الهايبرِد الكهربائية التي تحمل الرقم 17، وجاء بعدهما في المركز الثاني إلفين إيفانز ومساعده سكوت مارتن على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي 1 الهايبرد الكهربائية التي تحمل الرقم 33.

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ويأتي هذا الفوز ليُمكن فريق تويوتا جازو للسباقات من المحافظة على سلسلة انتصاراته المستمرة على الطرقات الإسفلتية في رالي كرواتيا؛ وذلك منذ دخولها الأول عام 2021 ضمن منافسات بطولة العالم للراليات. وبهذا الفوز، تحافظ شركة تويوتا أيضًا على صدارتها القوية لبطولة المُصنِّعين برصيد 176 نقطة. 


وفي هذه المناسبة، قال أكيو تويودا، رئيس مجلس إدارة فريق تويوتا جازو للسباقات: "تهانينا لكل من سيباستيان وفنسان على إحرازهما نقاطًا كبيرة للفريق، مما عزز من صدارة شركة تويوتا لبطولة المُصنِّعين. وأود كذلك أن أشكر كلًا من إلفين وسكوت على إحرازهما نقاطًا مهمة وتحقيقهما الفوز في المركز الثاني. وأتوجه أيضًا بالشكر الجزيل لجميع أعضاء الفريق الذين شاركوا في هذا الرالي الصعب في ظل ظروف جوية لا يمكن التنبؤ بها". 


وأضاف تويودا: "حقق فريق تويوتا جازو للسباقات أربعة انتصارات متتالية في كرواتيا. ومع ذلك، هذا لا يعني أن رالي كرواتيا هو الوحيد الذي نتفوق فيه. لقد كان الفريق دائمًا مستعدًا لمواجهة تقلبات الطقس في هذا الوقت من العام في كرواتيا، وتمكن السائقون من تحقيق الفوز عبر أدائهم القوي. وستكون الجولة التالية في البرتغال، وآمل أن تسير الاستعدادات بشكل جيد حتى تتمكن جميع سياراتنا من إكمال الرالي بأمان. وأنا متأكد من أن ياري ماتي وأعضاء الفريق سيواصلون عملهم الرائع ليكونوا مستعدين لذلك".


شهدت المراحل المحيطة بالعاصمة الكرواتية زغرب مرة أخرى ظروفًا صعبةً ومنافسة متقاربة؛ إذ فصلت أقل من 10 ثوانٍ بين المركزين الأول والثاني في الترتيب العام. وواصل فريق تويوتا جازو للسباقات الضغط حتى اليوم الأخير. وسمح الأداء النظيف لأوجييه ومساعده لانديه بالفوز بالصدارة، بينما استعاد إيفانز ومارتن زخمهما وحافظا على المركز الثاني بشكل عام.


تُستأنف بطولة العالم للراليات في أيار المقبل مع انطلاق رالي البرتغال، الذي سيُقام في الفترة من 9 إلى 12 في ماتوسينهوس بالقرب من بورتو في شمال البرتغال، ويتميز بمراحل كلاسيكية على طرقات رملية وصخرية.


بإمكان المهتمين استكشاف سيارات تويوتا جازو للسباقات في معرض "المركزية تويوتا" في شارع مكة، والبقاء على اطّلاع بآخر المستجدات والمشاركات في السباقات والبطولات المحلية، والإقليمية، والدولية من خلال متابعة الصفحة الرسمية على منصات فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب. 

 


 

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