فريق تويوتا جازو للسباقات يعتلي منصة التتويج في رالي السويد

الوكيل الاخباري - اعتلى فريق تويوتا جازو للسباقات منصة التتويج في رالي السويد2024 ضمن منافسات بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات؛ وذلك بعد أن فاز السائق إلفين إيفانز ومساعده سكوت مارتن بالمركز الثاني على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي1 الـ "هايبرِد" الكهربائية التي تحمل الرقم 33، ليحصد المزيد من النقاط في سعيه لحصد لقب البطولة.

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وفي هذه المناسبة، قال نوبويوكي تاكيمورا، الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "بدايةً، أود أن أهنئ الفريق على عزمه وأدائه المميزين خلال السباق، والذي أتاح له فرصة اعتلاء منصة التتويج مرة أخرى. نؤمن في شركة تويوتا أنّ مشاركاتنا الفاعلة في رياضة سباقات السيارات كبطولة العالم للراليات لا تمثل فقط فرصة لاختبار مدى كفاءة أداء سياراتنا وتقنياتنا الرائدة، وإنما تلعب أيضًا دورًا مهمًا في إثراء عملية التطوير المستقبلية لسيارات تويوتا".



وأضاف تاكيمورا: "نفخر بالإسهام في تحقيق مجتمع محايد للكربون عبر تطوير أفضل السيارات على الإطلاق، وذلك من خلال الاستفادة من المعطيات التي نكتسبها من مشاركاتنا في رياضات سباقات السيارات بما يضمن حرية التنقل للجميع دون استثناء. وأود أن أشكر عشاق تويوتا من أنحاء العالم كافة على الدعم الذي يقدمونه، ونعد بأن نواصل جهودنا لتقديم أفضل تجارب القيادة داخل مضمار السباق وخارجه".



يُعدّ رالي السويد أسرع مراحل موسم بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، ويقام بمدينة أوميا شمال السويد بالقرب من القطب الشمالي، حيث الظروف الشتوية القاسية. وقد انطلق السباق عبر الطرق السريعة في الغابات، وصولًا إلى منطقة مخصصة للجماهير. وفي اليوم التالي، تساقطت الثلوج بكثافة، وجرت المرحلتان الأخيرتان في الظلام، وقد تمكّن إيفانز من التغلب على التحديات التي واجهته، خاصةً بعد أن كان أول المنطلقين على الطرقات المغطاة بالثلوج.



وخلال مراحل الرالي، تقدم إيفانز من المركز السادس ليحتل المركز الثاني مع بداية منافسات اليوم الأخير من السباق، بفارقٍ ضئيل في مرحلة "باور" الأخيرة.

كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد. وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.



يُشكّل رالي سفاري كينيا المرحلة المقبلة من البطولة، وسيُقام خلال الفترة ما بين 28 - 31 آذار، ويمثّل الجولة الوحيدة التي تقام في كينيا ضمن بطولة العالم للراليات. ومنذ عودتها في العام 2021، تتميز هذه المرحلة بتحدياتها العديدة للمتسابقين من جميع أنحاء العالم؛ بطرقها الوعرة والصخرية والسرعات العالية عبر السهول المفتوحة.



بإمكان المهتمين استكشاف سيارات تويوتا جازو للسباقات في معرض "المركزية تويوتا" في شارع مكة، والبقاء على اطّلاع بآخر المستجدات والمشاركات في السباقات والبطولات المحلية، والإقليمية، والدولية من خلال متابعة الصفحة الرسمية على منصتيْ فيسبوك وإنستغرام.

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