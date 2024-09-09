فريق تويوتا جازو للسباقات يعتلي منصة التتويج في "لون ستار لومان"

الوكيل الإخباري- حقق فريق تويوتا جازو للسباقات الفوز بالمركز الثاني في سباق لون ستار لومان، الذي أُقيم على حلبة الأمريكيتين في مدينة أوستن في ولاية تكساس الأميركية ويمثل الجولة السادسة من بطولة العالم للتحمل 2024 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات. وبحضور أكثر من 65000 مشجع، تمكّن مايك كونواي وكاموي كوباياشي ونيك دي فريس من تحقيق الفوز على متن سيارة تويوتا جي آر 010 الهايبرِد الكهربائية عالية الأداء التي تحمل الرقم 7، كما نجح الفريق في التغلب على التحديات التي رافقت السباق كافة، وذلك من خلال اتباع استراتيجية ذكية في تغيير الإطارات، والقيادة بأقصى تركيزٍ ممكن، والتوقف السريع في نقطة الصيانة، إلى جانب روح العمل الجماعي التي تميز الفريق. ودفع أداء فريق تويوتا جازو للسباقات المتميز وإصرارهم القوي بشركة تويوتا إلى صدارة بطولة العالم للمصنعين بفارق 11 نقطة.

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وبهذه المناسبة، قال نوبويوكي تاكيمورا، الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "تهانينا لكل من كونواي وكوباياشي ودي فريس وجميع أعضاء فريق تويوتا جازو للسباقات على الفوز المستحق واعتلاء منصة التتويج في سباق لون ستار لومان. لقد أثبتت سيارة تويوتا جي آر 010 عالية الأداء فاعلية تكنولوجيا سيارات الهايبرد الكهربائية عبر تحقيق نتائج مبهرة في العديد المنافسات. وتتيح لنا مشاركة شركة تويوتا المستمرة في رياضة سباقات السيارات فرصة الارتقاء بهذه التكنولوجيا، والمساهمة في تشكيل مستقبلٍ أكثر استدامة، ومواصلة العمل بجهد أكبر لتطوير "أفضل السيارات على الإطلاق" لعملاء تويوتا حول العالم، وتوفير حرية تنقلٍ أكبر للجميع. وأتوجه بالشكر إلى أعضاء فريق تويوتا جازو للسباقات على تحقيق هذا الفوز، وجميع عشاق تويوتا الذين يشاركونا الشغف بهذه الرياضة الرائعة".



انطلق كونواي من المركز التاسع على متن سيارة تويوتا جي آر 010 الهايبرِد الكهربائية عالية الأداء التي تحمل الرقم 7، وتقدم في الترتيب رغم الصعوبات التي جاءت في وقتٍ مبكر من السباق؛ إذ حقق تجاوزًا مزدوجًا لافتًا في اللفة الثامنة ليصل إلى المركز السادس. وبفضل وتيرة قيادته الثابتة، اقترب خلال زمنٍ قصيرٍ من المركز الثالث مع التوقف الأول في نقطة الصيانة. واستمر دي فريس في الضغط بعد توليه القيادة، وتحسين مركز الفريق؛ حيث أثرت حرارة الطقس على بعض المنافسين. ومع حلول الساعة الثالثة من السباق، عاد كونواي لتولي القيادة، وكانت سيارة تويوتا جي آر 010 الهايبرِد الكهربائية عالية الأداء التي تحمل الرقم 7 قد احتلت المركز الثاني بفضل الأداء المميز الذي قدمه دي فريس. بعد ذلك، زاد كونواي من متوسط سرعته، مسجلًا أسرع لفة جديدة.



اتبع الفريق استراتيجية هجومية تضمنت توقفًا مبكرًا في نقطة الصيانة مع نهاية الساعة الرابعة، ما أتاح لكوباياشي فرصة انتزاع الصدارة. وقد نجح في ذلك بعدما دخل المنافس المتصدر نقطة الصيانة بعد لفة واحدة فقط، ليخرج بفارق ثانيتين عن كوباياشي. وبعد مرور 40 دقيقة، فرضت على كوباياشي عقوبة دخول نقطة الصيانة بسبب مخالفة للعلم الأصفر، مما أدى لتراجعه إلى المركز الثاني بفارق تسع ثوانٍ عن المتصدر. ورغم ذلك، بذل كوباياشي جهدًا كبيرًا في محاولة اللحاق بالمتصدر، وعبر خط النهاية بفارق 1.780 ثانية فقط عن الفائز.

كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد. وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.



ستقام الجولة السابعة من بطولة العالم للتحمل 2024 في موطن شركة تويوتا مع "سباق فوجي 6 ساعات" في 15 أيلول على حلبة فوجي سبيدواي، مما يشكل تحديًا كبيرًا للسائقين بسبب المنحنيات عالية السرعة والمنعطفات الفنية الضيقة.