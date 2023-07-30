فريق "تويوتا جازو للسباقات" يفوز بالمركز الأول في رالي إستونيا

الوكيل الإخباري - حقق فريق "تويوتا جازو للسباقات" مؤخرًا فوزًا مميزًا آخرَ هذا الموسم على متن سيارة تويوتا جي آريارس رالي 1 الـ "هايبرِد" الكهربائية؛ وذلك في رالي إستونيا، الذي أُقيم ضمن منافسات بطولة العالم للراليات لعام 2023، والتي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات.

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وفرض كالي روفانبيرا مرة أخرى سيطرته على مجريات السباق، ليحقق الفوز بالمركز الأول لفريق "تويوتا جازو للسباقات"ويعتلي منصة التتويج للعام الثالث على التوالي. وجاء أداء روفانبيرا الاستثنائي ليحافظ على صدارته في هذه البطولة، وتعزز بذلك شركة تويوتا صدارتها في فئة المُصنِّعين بفارق57 نقطة.

وبتوجيه من مساعده يونّي هالتونين، استعرض روفانبيرا مرة أخرى مناورته على طرقات رالي إستونيا التي تعَد أحد أسرع المسارات في البطولة، وذلك على متن سيارة تويوتا GR يارس رالي 1 الـ "هايبرِد" الكهربائيةالتي تحمل الرقم 69. ورغم كونه أول المنطلقين على الطرقات المكسوة بالحصى، حافظ روفانبيرا على تقدمه بفارق ضئيل أثناء المراحل الأولى للسباق، ليتقدم على منافسيه بعد ذلك بفارق كبير.



وسجل روفانبيرا 13 فوزًا متتاليًا في اليومين الأخيرين من الرالي، بما في ذلك مرحلة "باور" الأخيرة التي اختتم بها الرالي، ليصبح أول سائق يحقق مثل هذا الإنجاز في جولة واحدةمنذ 15 عامًا في بطولة العالم للراليات.

ونجح روفانبيرا في تسجيل أسرع زمن في المرحلة الأخيرة من الرالي بفارق ثانيتين، وحقق فوزه الثاني هذا الموسم بفارق 52.7 ثانية، وحصل على الحد الأقصى من النقاط البالغ 30،ليعزز بالتالي تقدمه في الترتيب إلى 55 نقطة. ويُعَد هذا الفوز العاشر بالنسبة له في بطولة العالم للراليات خلال عامين؛ وذلك منذ أن أصبح أصغر فائز على الإطلاق في رالي إستونيا لعام 2021.



وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال آكيو تويودا، رئيس فريق "تويوتا جازو للسباقات": "تهانينا لكل من كالي روفانبيرا ويونّيه التونين على تحقيق هذا الفوز المميز، والانتصارات الثلاثة المتتالية في رالي إستونيا. قبل عامين، كانت إستونيا هي المكان الذي أصبح فيه كاليروف انبيرا أصغر فائز في بطولة العالم للراليات، حينكان في العشرين من عمره. وحتى ذلك الحين، كان ياري-ماتي لاتفالا الذي كان يبلغ من العمر 22 عامًا، يحتفظ بهذا اللقب.

وحتى الآن، فاز كالي روفانبيرا البالغ من العمر 22 عامًا بعشرة سباقات في البطولة، وأود أيضًا أن أهنئه لكونه أصبح أصغر سائق يفوز بأكثر من تسعة سباقات. ومع إقامة الجولة المقبلة من بطولة العالم للراليات على أرضنا في يوفاسكولا، سأتوجه إلى فنلندا وأنا على استعداد تام لنقل الزخم الجيد للفريق من كينيا وإستونيا إلى الجولة القادمة، لأننا بحاجة إلى الفوز، وسنفوز بكل تأكيد".



كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد.

وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق.

وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.



سيشكّ لرالي فنلندا؛ الذي سيُقام في الفترة من 3 إلى 6 آب القادم، الجولة التالية من بطولة العالم للراليات لعام 2023، وهو أسرع رالي في جدول السباقات، ويُعَد راليًا محليًا بالنسبة لفريق "تويوتا جازو للسباقات" الذي يقع مقره الرئيسي بالقرب من مركز الخدمات في يوفاسكولا.

بإمكانكم استكشافمجموعة سيارات تويوتا جازو للسباقات في معرض المركزية تويوتا في شارع مكة، والبقاء على اطّلاع بآخر مستجداتنا ومشاركاتنا في السباقات والبطولات المحلية، والإقليمية، والدولية من خلال متابعة صفحتنا الرسمية على منصة الإنستغرام.



