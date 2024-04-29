فريق تويوتا جازو للسباقات يفوز بالمركز الأول في سباق إيمولا 6 ساعات

الوكيل الاخباري - حقق فريق تويوتا جازو للسباقات الفوز في سباق إيمولا 6 ساعات، والذي يمثل الجولة الثانية من بطولة العالم للتحمل لعام 2024 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات. وتمكن مايك كونواي وكاموي كوباياشي ونيك دي فريس من تحقيق الفوز بالمركز الأول على متن سيارة تويوتا GR010 الـ "هايبرِد" الكهربائية عالية الأداء التي تحمل الرقم 7 رُغم التحديات التي فرضتها الظروف المناخية العاصفة؛ وذلك بفضل الأداء الجماعي المميز والاستراتيجية الذكية والقيادة الخالية من الأخطاء في يوم شهد الكثير من المناورات والانعطافات والتنافس القوي بين 19 سيارة.

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تمثل هذه المرحلة أول مشاركة لفريق تويوتا جازو للسباقات على حلبة أوتودروم إنترناسيونالي إنزو دينو فيراري، التي يبلغ طولها 4.909 كم، وتقع على بعد حوالي 40 كم جنوب شرق مدينة بولونيا في منطقة إميليا في رومانيا الإيطالية. وتُعدّ هذه الحلبة بديلةً لحلبة مونزا في تمثيل إيطاليا ضمن جدول منافسات العام 2024؛ إذ تتمتع بتاريخ مميز في رياضة سباقات السيارات منذ افتتاحها عام 1953 واستضافتها ثلاثة سباقات ضمن منافسات بطولة العالم للتحمل على مر السنين.



وبهذه المناسبة، قال نوبويوكي تاكيمورا، الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "تهانينا لكل من كونواي وكوباياشي ودي فريس على اعتلائهم منصة التتويج في أول مشاركة لهم في سباق إيمولا 6 ساعات. إن سيارة تويوتا GR010 الـ "هايبرِد" الكهربائية عالية الأداء تثبت جدارتها من جديد في المنافسات القوية وعلى حلبات السباق الأكثر تطلبًا في العالم. وتتيح لنا مشاركة شركة تويوتا المستمرة في رياضة سباقات السيارات تشكيل مستقبل أكثر استدامة، يدعمه شغفنا بتطوير أفضل السيارات على الإطلاق لضمان توفير حرية التنقل للجميع. وأتوجه بخالص الشكر إلى فِرَقنا التي عملت بلا كلل وراء الكواليس لتحقيق هذا الفوز، كما أشكر كل مشجعينا على دعمهم المتواصل".



اتبع فريق تويوتا جازو للسباقات استراتيجية ذكية وسرعة كبيرة في نقطة الصيانة لإحراز التقدم على مدار اليوم. وأظهر مايك كونواي روحه القتالية بشكل كامل في اللفات الافتتاحية. وبفضل خبرته، قدّم أداءً مميزًا على حلبة إيمولا الضيقة ليحتل المركز الثالث قبل تسليم سيارة تويوتا GR010 الـ "هايبرِد" الكهربائية عالية الأداء التي تحمل الرقم 7 إلى نيك دي فريس في التبديل الأول للسائقين. وزاد دي فريس من حدة المنافسة قبل هطول الأمطار واتباع استراتيجيات مختلفة في الساعة الرابعة من السباق. وانتهز دي فريس فرصة مواتية ليحتل المركز الثاني، ليتمكن من التقدم إلى موقع الصدارة بعد لحظات.



واشتدت حدة الأمطار عندما ظهرت سيارة السلامة، خاصة في الجزء الأخير من الحلبة. وحين رُفعت الأعلام الخضراء التي تعلن استكمال السباق، توقف فريق تويوتا جازو للسباقات على الفور لتبديل الإطارات بأخرى مخصصة للطقس الماطر؛ مما أتاح للفريق فرصة إكمال اللفة بوقت أسرع بكثير من المنافسين. وسرعان ما سيطر الفريق على الصدارة بفارق أكثر من 20 ثانية مع دخول السباق آخر 90 دقيقة منه.



وفي الساعة الأخيرة، قام كاموي كوباياشي بتوقفه قبل الأخير في نقطة الصيانة وعاد بسرعة إلى المقدمة. ولكن مع وجود وقود أقل من منافسيه، كان على سائق سيارة تويوتا GR010 الـ "هايبرِد" الكهربائية عالية الأداء التي تحمل الرقم 7 القيادة بكفاءة في المرحلة الأخيرة؛ مما أدى إلى مواجهة سادها التوتر لتحقيق النصر. وبذلك، حافظ كوباياشي على مركز الصدارة تحت ضغط شديد ليحقق الفوز في إيطاليا للموسم الثاني على التوالي بفارق 7.081 ثانية فقط.



كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد. وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.



سيخوض فريق تويوتا جازو للسباقات المنافسة لتحقيق فوزه السادس على التوالي في سباق لومان 24 ساعة، وهو الحدث الأبرز في موسم بطولة العالم للتحمل المقرر أن يُقام يوميْ 10 و11 حزيران.



بإمكان المهتمين استكشاف سيارات تويوتا جازو للسباقات في معرض "المركزية تويوتا" في شارع مكة، والبقاء على اطّلاع بآخر المستجدات والمشاركات في السباقات والبطولات المحلية، والإقليمية، والدولية من خلال متابعة الصفحة الرسمية على منصات فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب.







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