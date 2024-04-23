فريق تويوتا جازو للسباقات يكشف تفاصيل انطلاق بطولة "كأس تويوتا جازو للسباقات جي تي 2024" للرياضات الرقمية

الوكيل الاخباري - أعلن قسم تويوتا جازو للسباقات تفاصيل انطلاق بطولة "كأس تويوتا جازو للسباقات جي تي 2024"؛ المسابقة العالمية للرياضات الرقمية، التي ستشهد مشاركةً من سيارات تويوتا جازو للسباقات في سلسلة من السباقات التي تتميز بتنافسيةٍ عالية خلال هذا الموسم. وتتضمن البطولة سبع جولات تأهيلية ستُقام افتراضيًا من خلال لعبة "غران توريزمو 7 - Gran Turismo 7" عبر استخدام الإصدار الرابع أو الخامس من أجهزة "بلاي ستيشن"؛ إذ سيتأهل أفضل 24 لاعبًا من جميع أنحاء العالم إلى المرحلة النهائية التي ستقام بالتزامن مع سلسلة سباقات "غران توريزمو" العالمية خلال شهر كانون الأول المقبل.

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وتُمَثِّل البطولة في موسمها السادس فرصةً للمشاركين من جميع أنحاء العالم لاستعراض مهاراتهم وتطوير تجربتهم في سباقات السيارات الافتراضية، وكذلك تمثيل بلدانهم في البطولات الدولية. ويُنظِّم هذه البطولة الرقمية فريق تويوتا جازو للسباقات؛ القسم المختص بالسيارات عالية الأداء ورياضات سباقات السيارات في شركة تويوتا، وتهدف إلى تسخير إمكانات عشاق الرياضات الرقمية وممارسيها، وتسهيل المشاركة في منافسات السباقات الافتراضية، وتحفيز عشاق رياضة سباقات السيارات الحاليين والجُدد من خلفيات متنوعة حول العالم على الاهتمام بها.



وفي هذا الموسم، ستشهد الجولة التأهيلية النهائية مشاركة سيارات من شركة سوبارو، وشركة نيسان موتور، وشركة هوندا للسباقات، وشركة مازدا موتور؛ الشركاء في نادي "سوبر تايكيو وايجايا" من سلسلة "سوبر تايكيو"، وبالتالي تعزيز رياضتيْ سباقات السيارات الحقيقية والرقمية في الوقت نفسه. وعلاوة على ذلك، سيتم استخدام سيارات تويوتا ولكزس بالإضافة إلى سيارات تويوتا جي آر الحالية.

وستنطلق الجولة التأهيلية الأولى من البطولة مع سباق كأس "جي آر 86 – بي آر زد - GR86 /BRZ" الافتراضي الذي سيعقد مع شريك الجولة سوبارو. وستشهد الجولة الثانية سباقًا مع سيارات الهايبرد الكهربائية، التي تُشكل أحد خيارات التنقل الخضراء المتنوعة المقدمة ضمن نهج شركة تويوتا متعدد المسارات لتحقيق الحياد الكربوني. وستشهد البطولة للمرة الأولى ظهور سيارة تويوتا بريوس، التي تُعدّ أول سيارة هايبرِد كهربائية تُنتَج على نطاق واسع، وتقف وراء الانتشار الكبير للسيارات الهايبرِد الكهربائية في العالم. وستجمع الجولة السابعة مجموعة متنوعة من السيارات خارج حدود الشركات المُصنّعة، بما في ذلك سيارة لكزس آر سي إف جي تي 3 من فريق تويوتا جازو للسباقات، التي تظهر لأول مرة في دوري "لومان جي تي 3" ضمن منافسات بطولة العالم للتحمل التي ينُظمها الاتحاد الدولي للسيارات.



وسيحصل كل مُشارك في هذه البطولة ضمن اللعبة على سيارة تويوتا جي آر 010 الهايبرِد الكهربائية عالية الأداء باللون الأسود غير اللامع لعام 2024، التي تمثل سعي فريق تويوتا جازو للسباقات للفوز وجهوده المستمرة لتطوير أفضل السيارات على الإطلاق من خلال المشاركة العالمية في رياضة سباقات السيارات. وعلى غرار العام الماضي، سيتم اعتماد نظام الدوري حسب مستوى مهارة السائقين، وذلك لتيسير المشاركة للجميع، حتى المبتدئين. وسيتبع دوري "جي تي 1"، الذي يتميز بمستوى تنافسية أعلى كلًا من دورييْ "جي تي 2" و"جي تي 3".

وبهذه المناسبة، قال نوبويوكي تاكيمورا، الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة "تويوتا موتور كوربوريشن Toyota Motor Corporation" في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "توفر بطولة "كأس تويوتا جازو للسباقات جي تي 2024" مرة أخرى منصة مبتكرة تجمع نخبة من المواهب من جميع أنحاء العالم؛ لتمكّنهم من إبراز مواهبهم، ومهاراتهم، وإصرارهم. نتطلع إلى موسم حماسي آخر من شأنه أن يجلب اهتمامًا أكبر بالإمكانات التي يتمتع بها هذا النوع من الرياضات الرقمية. وتواصل شركة تويوتا التزامها بالمشاركة الفاعلة في هذه الأنشطة، وتعزيز التفاعل الأوسع عبر الأجيال والدول، وضمان تجاوز متعة رياضة سباقات السيارات للحدود التقليدية. وأود أن أشكر جميع عملائنا وداعمينا، وبالطبع المتنافسين في البطولة على إحياء هذه المبادرة".



ستستمر بطولة "كأس تويوتا جازو للسباقات جي تي 2024" من شهر نيسان حتى شهر كانون الأول المقبل. ومن المقرر الإعلان عن برنامج المنافسة للمشاركين ممن أعمارهم 17 عامًا أو أقل في وقت لاحق. وستُنشر التفاصيل بما في ذلك المَضامير التي ستستخدم في كل جولة في قسم "تويوتا جازو للسيارات جي تي" على الموقع الرسمي لبطولة كأس تويوتا جازو للسباقات.



بإمكان المهتمين استكشاف سيارات تويوتا جازو للسباقات في معرض "المركزية تويوتا" في شارع مكة، والبقاء على اطّلاع بآخر المستجدات والمشاركات في السباقات والبطولات المحلية، والإقليمية، والدولية من خلال متابعة الصفحة الرسمية على منصات فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب.

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