فريق تويوتا جازو للسباقات يهيمن على رالي كرواتيا ويحقق المركزين الأول والثاني

ومع ختام الجولة الرابعة من الموسم، ما تزال شركة تويوتا ماضيةٌ بثبات نحو اللقب متقدمةً بفارق 65 نقطة في فئة المُصنّعين، بينما يكتب تاكاموتو كاتسوتا فصلًا جديدًا في مسيرته بتصدره ترتيب السائقين الذي يسيطر عليه فريق تويوتا جازو للسباقات لأول مرة على الإطلاق. يأتي هذا الإنجاز بعد أسابيع قليلة من الفوز الكبير الذي حققه في رالي سفاري كينيا، ليصبح أول سائق ياباني يتصدر بطولة العالم للراليات.
وبهذه المناسبة، علق أكيو تويودا، رئيس مجلس إدارة فريق تويوتا جازو للسباقات، قائلًا: "هذا هو حال الراليات أيضًا؛ حيث تنعم بالفوز في بعض الأحيان. لم يكن المركزان الأول والثاني ليتحققا اليوم لولا قدرة تاكاموتو وسامي على الوصول إلى خط النهاية. تهانينا لتاكاموتو وآرون على تحقيقهما الفوز الثاني على التوالي. وتهانينا كذلك لسامي وماركو على اعتلائهما منصة التتويج ثلاث مرات متتالية".
عاد رالي كرواتيا لأجندة بطولة العالم للراليات بعد غياب دام عامًا واحدًا، بقاعدة جديدة ومسار مُعدّل يتضمن مراحل إسفلتية صعبة. ورغم جفاف الطرقات، إلا أن تغيّر خصائص أسطحها وتفاوت مستويات التماسك بين مراحل المسار جعلا القيادة الدقيقة وإدارة الإطارات أمرًا بالغ الأهمية طوال فترة السباق.
يذكر أن كاتسوتا وجونستون لم يبتعدا عن المقدمة طوال مراحل السباق، ثم مضيا نحو الصدارة حين بدأ يتضح لهما مسار الرالي. وبأعصاب باردة وإيقاع محسوب في الأمتار الأخيرة، نجح الثنائي في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي مع فريق تويوتا جازو للسباقات.
وحافظ باجاري وسالمينين على مكانهما في المقدمة أيضًا، وبقيا كذلك طوال مراحل السباق لينتزعا في النهاية وصافة الرالي. وبهذا، يواصل الثنائي سلسلة التألق باعتلاء منصة التتويج للمرة الثالثة على التوالي، مسجليْن أفضل نتيجة رالي في مسيرتهما حتى اليوم.
كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد. وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.
ومن المقرر أن تنظم الجولة الخامسة من بطولة العالم للراليات 2026 وهي رالي جزر الكناري خلال الفترة ما بين 23 و26 نيسان. ويتميز هذا الرالي بمراحل إسفلتية جبلية تمر عبر جزيرة غران كناريا، مع أسطح خشنة ذات تماسك عالٍ تشكلت جزئيًا من الحمم البركانية، كما يتطلب الرالي المقبل مهارات وخبرة عالية في أداء الإطارات والتحكم بالسيارة.
