فريق تويوتا للسباقات يحرز فوزه السادس في سباق لو مان 24 ساعة

الوكيل الإخباري- حقّق فريق تويوتا للسباقات الفوز في النسخة الرابعة والتسعين من سباق لومان 24 ساعة؛ الجولة الثالثة من بطولة العالم للتحمّل 2026 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات. وقد حصد كلّ من مايك كونواي، وكاموي كوباياشي، ونِك دي فريس المركز الأول على متن سيارة تويوتا TR010 الهايبرد الكهربائية عالية الأداء التي تحمل الرقم 7، فيما أكمل زملاؤهم سيباستيان بويمي، وبريندون هارتلي، وريو هيراكاوا هذه النتيجة المميزة للفريق بحلولهم في المركز الثالث على متن سيارة تويوتا TR010 الهايبرد الكهربائية عالية الأداء التي تحمل الرقم 8. ويمثّل هذا الفوز الانتصار السادس لشركة تويوتا في سباق التحمّل الفرنسي الشهير.

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وبهذه المناسبة، علّق كاموي كوباياشي، رئيس الفريق وسائق السيارة رقم 7، قائلًا: "كان السباق حافلًا بالتحديات بالنسبة لنا، لكننا لم نستسلم أبدًا. حققت السيارة رقم 7 العديد من المراكز الثانية في لومان، لكننا تمكّنا أخيرًا من تحقيق فوزنا الثاني. لطالما تطلعنا لهذا الانتصار، وإحساسنا اليوم لا يوصف. لقد واجهنا الكثير من الصعوبات على مدى الأسبوع بأكمله، بما في ذلك السباق الذي لم يسر بسلاسة؛ حيث تعرضنا لثقب في أحد الإطارات في وقت مبكر، ما زاد من صعوبة المهمة. ومع ذلك، قدّم مايك ونِك، إلى جانب مهندسينا وفريق الصيانة، أداءً رائعًا. لقد كان يومًا استثنائيًا بالفعل. أود أن أتوجه بالشكر إلى كل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، بما في ذلك الجماهير التي تجعل من هذا الحدث مناسبة مميزة بكل المقاييس".



وقد شهد السباق حضورًا جماهيريًا واسعًا؛ حيث حضره 350,105 متفرجين، ما يجعله من أكثر سباقات لومان 24 ساعة جماهيريةً وإثارةً في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من انطلاقة الفريق من مراكز متأخرة نسبيًا بعد جولة هايبربول، حقّقت سيارتي تويوتا TR010 الهايبرد الكهربائية عالية الأداء تقدمًا مبكرًا بفضل استراتيجية هجومية تم اعتمادها في استهلاك الوقود قرّبت كلا الطاقمين من الصدارة.

وتمكنت السيارة رقم 7 من التعافي بعد تعرّضها لثقب مبكر في أحد الإطارات، لتواصل التقدّم بثبات في الترتيب، بينما نجح طاقم السيارة رقم 8 في تجاوز عدة تحديات رغم تصدره المراحل الافتتاحية من السباق.



ومع الساعات الست الأخيرة، أدى دخول سيارة الأمان لتقريب الفارق الزمني بين السيارات المتسابقة، ليحتدم التنافس في المراحل الختامية من السباق، ثم تمكّن طاقما فريق تويوتا للسباقات من تنفيذ تجاوزاتٍ جريئةٍ، ليصبحا في المركزين الأول والثاني قبل ثلاث ساعات من النهاية. وبعد منافسة امتدت على مدار 381 لفة، حسم الثلاثي كونواي وكوباياشي ودي فريس السباق وحققا الفوز على متن السيارة رقم 7 بفارق 10,913 ثانية، فيما أنهى بويمي وهارتلي وهيراكاوا السباق في المركز الثالث، ليحقّق الفريق إنجازًا مميزًا بحصد مركزين على منصة التتويج.



ويأتي هذا الإنجاز ليعزّز صدارة فريق تويوتا للسباقات في ترتيب بطولة العالم للمُصنِّعين بفارق 36 نقطة، في حين يتصدر كل من كونواي وكوباياشي ودي فريس ترتيب فئة السائقين.

تتمتع شركة تويوتا بإرث عريق يمتد لأكثر من 60 عامًا. وانطلاقًا من فلسفتها الراسخة بأن "الطرقات تصقل الإنسان، والإنسان يطوّر السيارات"، خاضت شركة تويوتا منافسات متنوعة في مختلف فئات رياضة سباقات السيارات حول العالم. وقد أسهمت إنجازاتها البارزة، التي تحققت في أقسى الظروف وأكثرها تحديًا، إلى جانب ما اكتسبته من معارف وخبرات تقنية ثمينة، في ترسيخ الأسس التي تعتمد عليها الشركة لمواصلة تطوير أفضل السيارات على الاطلاق. ويواصل فريق تويوتا للسباقات مشاركته في أبرز فئات رياضة المحركات العالمية، بما في ذلك بطولة العالم للتحمل التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وتُقام جولاتها أيضًا في البحرين وقطر؛ حيث توفر هذه المنافسات بيئة اختبار قاسية تدعم تطوير السيارات والتقنيات وتعزز أداءها في مختلف الظروف.



ستكون الجولة الرابعة من بطولة العالم للتحمّل لعام 2026 سباق ساو باولو 6 ساعات المقرر إقامته يوم 12 تموز على حلبة إنترلاغوس في البرازيل، والتي تُعرف بتصميمها المتدرّج ومنعطفاتها الفنية الفريدة، بما يجعلها من أبرز حلبات رياضة المحركات وأشهرها في أمريكا الجنوبية.