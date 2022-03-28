فريق جازو للسباقات يحتفل باعتلاء منصة التتويج في سباق سيبرنغ 01,00 ميل

الوكيل الاخباري - استهل فريق جازو للسباقات مشواره في موسم العام 2022 من بطولة العالم للتحمل التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، باعتلاء منصة التتويج في سباق سيبرنغ 1000 ميل الذي أقيم مؤخرًا؛ إذ أنهى كلٌ من سيباستيان بويمي وبريندون هارتلي وريو هيراكاوا السباق في المركز الثاني بعد منافسةٍ حادةٍ على متن سيارة GR010 الهايبرد الكهربائية عالية الأداء التي تحمل الرقم 8، وذلك على حلبة سيبرنغ الدولية التي يمتد مسارها على طول 6 كلم و19 مترًا، وتُعَدّ مهد سباقات السيارات الرياضية الأميركية.

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يأتي هذا التتويج بعد موسمٍ ناجحٍ للفريق خلال العام 2021، والذي شهد فوز سيارة GR010 الهايبرد الكهربائية عالية الأداء بسباق لومان 24 ساعة ضمن بطولة العالم للتحمل، بالإضافة إلى حصد لقب بطولتيْ العالم. وتستند سيارة GR010 الهايبرد الكهربائية لهذا الموسم؛ والتي تبلغ قوتها 700 حصان، إلى إرث سيارة العام السابق، مع إدخال تحسينات شملت نظام الهايبرد الكهربائي، وتعديلات طفيفة على هيكل السيارة بما في ذلك حجم العجلات والإطارات. وبالإضافة إلى ذلك، عُدِّلت إعدادات محرك السيارة سعة 3.5 لتر لتتمكن من استخدام الوقود المتجدد بنسبة 100% في بطولة العالم للتحمل، والذي من شأنه الإسهام في الجهود المستمرة لتعزيز الاستدامة في رياضة سباقات السيارات.



وبهذه المناسبة، صرح آكيو تويودا، رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن، قائلًا: "مع بدء العام الثاني من تحدي المركبات الخارقة والأداء المذهل لفريق جازو للسباقات، أود أن أهنئ سيباستيان وبريندون وريو على اعتلاء منصة التتويج وسط سباق مليء بالتحديات والصعوبات. وبكل تأكيد، سنستفيد من الدروس والمعطيات التي جمعناها من هذه السباقات في تطوير مركباتٍ يمكن قيادتها بكل ثقة. سيُسهِم التوازن الصارم في الأداء الذي اعتُمِد هذا الموسم في تطوير التقنيات والمهارات لدينا، وسيعزز قدراتنا على مواجهة مثل هذه التحديات، في الوقت الذي نحرص فيه على تطوير أفضل مركبات على الإطلاق سعيًا منا إلى تحقيق الانتصارات. وأود أن أتقدم بالشكر لجميع المتابعين على دعمهم الكبير لنا في هذا الموسم، وأنا على ثقة تامة بقدرة هذا الفريق على مواصلة التقدم والتطور. فكلما كان الفريق أقوى، كانت السيارة أقوى وأسرع".



استهلت سيارة GR010 الهايبرد الكهربائية التي تحمل الرقم 8 السباق في المركز الرابع بقيادة سيباستيان، وسرعان ما تقدمت إلى المركز الثالث بعد أربع دورات، لتنتقل إلى المركز الثاني بعد توقفها الأول لتعبئة الوقود قبل رأس الساعة. وأدى وقوع حادث إلى رفع الراية الحمراء وإيقاف السباق لمدة 34 دقيقة، مما أثَّر على زمن الدورة الذي سجلته سيارة تويوتا GR010 التي تحمل الرقم 8. واضطر بريندون إلى التوقف الطارئ للتزود بالوقود أثناء عودة سيارة السلامة وقبل توقفه المعتاد في نقطة الصيانة، وذلك بمجرد استئناف السباق بعد دورة كاملة.





وتولى ريو هيراكاوا قيادة السيارة ليشارك لأول مرة في سباقات بطولة العالم للتحمل، وأكمل مهمة مزدوجة مبهرة لتتفوق سيارة GR010 الهايبرد الكهربائية التي تحمل الرقم 8 على السيارة المنافسة التي احتلت المركز الثالث، وذلك قبل أن يتولى سيباستيان القيادة في الدورة النهائية. ومع تبقي حوالي الساعة من زمن السباق، رُفعت الراية الحمراء بهدف الوقاية من التهديد الذي كان يشكله البرق. ورُغم المحاولة الوجيزة لإعادة السباق خلف سيارة الأمان، إلا أن السباق لم يُستأنف لدواعي السلامة.



وكانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد. وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.



من المقرر أن يُستكمل موسم العام 2022 في أوروبا، إذ سيُقام سباق سبا-فرانكورشان في بلجيكا لمدة 6 ساعات في تاريخ 7 أيار المقبل.