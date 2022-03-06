فريق جازو للسباقات يحتفي بالنصر في رالي السويد

الوكيل الاخباري - احتفل فريق جازو للسباقات بفوزه الأول لهذا الموسم على متن سيارة تويوتا GR يارس رالي1 الجديدة، ضمن منافسات "بطولة العالم للراليات" للعام 2022، التي ينظمها "الاتحاد الدولي للسيارات"؛ إذ نجح السائق الفنلندي كالي روفانبيرا بتحقيق الفوز في الجولة الثانية من البطولة في رالي السويد، بينما أحرز زميله الفنلندي إيسابيكا لابي المركز الثالث، ليمكّن فريقه من اعتلاء منصة التتويج للمرة الأولى منذ انضمامه عام 2018 بمركزين متقدمين.

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وشهد السباق الذي أقيم في المقر الجديد للرالي في مدينة أوميو السويدية، منافسة محتدمة بين سائقي الفريق الثلاثة على تحقيق الفوز؛ إذ كانت الطرقات غير مألوفة، وعالية السرعة، ومغطاة بالثلوج. وبوصفه أكثر السائقين فوزًا بالمراكز الأولى في البطولة، كان روفانبيرا أول من يبدأ السباق على متن سيارة تويوتا GR يارس رالي1 التي تحمل الرقم 69. إلّا أنّ افتتاحه السباق لم يكن في صالحه؛ إذ كانت هذه الطرقات جديدة بالنسبة له، ولا تزال زلقة، مما جعل مهمته أصعب. ومع ذلك، فقد اختتم اليوم الثاني متقدمًا على زميله في الفريق إلفين إيفانز بفارق 8.3 ثانية.







وفاز روفانبيرا بالمرحلة الأولى من المراحل الأربع للسباق في اليوم الأخير، مضيفًا إنجازًا جديدًا لتقدمه، باجتيازه خط النهاية بفارق 22 ثانية، ليحقق هو ومساعده جون هالتونن الفوز الثالث لهما ضمن مسيرتيهما في بطولة العالم للراليات على متن سيارة تويوتا GR يارس رالي1 التي تحمل الرقم 69. وبهذا الفوز، يضيف روفانبيرا 14 نقطة إلى رصيده، متصدرًا بذلك بطولة السائقين.



ومن جهته، نافس إيسابيكا لابي بشراسة في اليوم الأخير للسباق للفوز بالمركز الثاني، وأنهى السباق بفارق 8.6 ثانية فقط على متن سيارة تويوتا GR يارس رالي1 التي تحمل الرقم 4، ليشهد فريق جازو للسباقات نهاية أسبوع حافلة بالنجاح، وتتصدر تويوتا بطولة العالم للمُصنِّعين بـفارق 24 نقطة.



وبهذه المناسبة، قال آكيو تويودا، رئيس شركة "تويوتا موتور كوربوريشن": "أتوجه بالتهنئة لكالي وجون على هذا الفوز، وأود أن أشكرهما على تحقيق أول انتصار لسيارة تويوتا GR يارس رالي1 الجديدة. بعد رالي مونتي كارلو، باشر الفريق مهمته على الفور، وأجرى اختباراته على الثلوج استعدادًا لهذا الرالي. واستطعنا الحصول على بيانات ثمينة حول كيفية تحسين نظام الهايبرد الكهربائي من خلال قيادة السيارات في ظروف صعبة. وآمل أن نستفيد من هذه التجربة بشكل فعّال ليس فقط بهدف الفوز في العام المقبل، بل أيضًا من أجل دعم الموردين بالبيانات، ولنتمكن من مواصلة المنافسة في رياضات سباقات السيارات، وذلك بالتزامن مع جهودنا المستمرة نحو تحقيق الحياد الكربوني. وأود أن أتقدم بالشكر والتقدير أيضًا لجميع المتابعين على دعمهم المستمر لنا طوال الموسم وحتى الجولة الأخيرة في رالي اليابان".







وكانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد. وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.



ومن المقرر أن تقام الجولة الثالثة لبطولة العالم للراليات في كرواتيا خلال الفترة من 21 إلى 24 نيسان، وستجري منافساتها على الطرقات الإسفلتية في محيط العاصمة زغرب.





