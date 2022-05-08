فريق جازو للسباقات يحرز فوزًا مذهلًا في رالي كرواتيا

الوكيل الاخباري - حقق فريق جازو للسباقات فوزًا آخر على متن سيارة تويوتا GR يارس رالي1، ضمن منافسات "بطولة العالم للراليات" للعام 2022، التي ينظمها "الاتحاد الدولي للسيارات"؛ إذ نجح السائق كالي روفانبيرا بتحقيق الفوز بطريقة مذهلة في الجولة الثالثة من البطولة في رالي كرواتيا، ليعزز بذلك ريادته في بطولة السائقين بفارق 29 نقطة لا سيما بعد فوزه برالي السويد في شهر شباط الماضي. ومع ختام الجولة الثالثة، يكون فريق جازو للسباقات قد أحرز الفوز بـ 14 من أصل 19 مرحلة في هذا الموسم، ليُمكن بذلك شركة تويوتا من تصدر بطولة العالم للمُصنِّعين بفارق 42 نقطة.

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وعلى الرغم من تحديات الأحوال الجوية وحالة الطرقات التي تسببت بها الأمطار الغزيرة، فقد تمكن كالي روفانبيرا ومساعده يونّي هالتونن على متن سيارة تويوتا GR يارس رالي1 التي تحمل الرقم 69 من الفوز بستٍ من مراحل اليوم الأول الثمانية، ليتقدم بأكثر من دقيقة عن أقرب منافسيه. وفي اليوم الثاني، حقق روفانبيرا مركزًا متقدمًا بفارق 20 ثانية وتمكن من الحفاظ على هذا الأداء المتفوق والفارق الزمني حتى المرحلة النهائية في اليوم الثالث والأخير من السباق.



وبهذه المناسبة، توجّه آكيو تويودا، رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن بالتهنئة للسائق كالي ومساعده يونّي على هذا الفوز، موضحًا أن فوزهما في مرحلة "باور" الأخيرة Power Stage كان استثنائيًا، على الرغم من صعوبة السباق بسبب التقلبات الجوية. وأضاف قائلاً: "لقد أمضى الفريق الشهرين الماضيين بعد رالي السويد في إجراء العديد من الاختبارات والتطويرات المتنوعة. ولا يسعني سوى أن أتقدم بالشكر لأفراد الفريق كافة على جهودهم الجبارة التي مكّنت كالي من القيادة بهذه الطريقة المميزة. ولا بد أن يأتي العمل الجاد بثماره التي ستساعد على تطوير سيارات تويوتا. وأخيرًا، أشكر مشجعينا على دعمهم المستمر، وكلي ثقة بقدرتنا على رد الجميل لهم عبر تقديم سباقات الرالي الممتعة ومواصلة العمل على تطوير أفضل مركبات على الإطلاق".



وكانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد. وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.



ومن المقرر أن يقام "رالي فودافون البرتغال"، وهو الجولة الرابعة لبطولة العالم للراليات 2022، خلال الفترة ما بين 19 و22 أيار الحالي، وستجري منافساتها على تضاريس متنوعة ما بين رملية وصخرية.