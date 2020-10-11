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الأحد، 11-10-2020 12:39 م

فريق جازو للسباقات يسجل ثالث انتصاراته خلال منافسات بطولة العالم للراليات في رالي تركيا

Toyota @ WRC - Turkey - 3


الوكيل الاخباري – تمكّن السائق إلفين إيفانز من انتزاع الفوز الثاني له مع فريق "جازو للسباقات" وذلك بعد سباقٍ حافلٍ بالإثارة والتشويق خلال رالي تركيا الذي أقيم مؤخراً ضمن منافسات "بطولة العالم للراليات" للعام 2020 التي ينظمها "الاتحاد الدولي للسيارات"، حيث قفز السائق الويلزي من المركز الرابع إلى المركز الأول على متن سيارة تويوتا يارس التي تحمل الرقم 33 خلال أطول سباق في الموسم.

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وتُعدّ مرحلة تشتيبيلي التي يبلغ طولها 38.15 كيلومتراً، إحدى المرحلتين الصعبتين، والتي يتم خوضها مرتين في اليوم الثالث والأخير من الحدث. وكانت التجربة الأولى للقيادة على التضاريس الصخرية مليئة بالأحداث الشيقة، حيث اضطر عددٌ من السائقين إلى التوقف وتغيير إطارات سياراتهم، في حين نجح إيفانز في اجتياز المرحلة دون أي مشاكل، ليتصدر المرحلة بأسرع توقيتٍ وبفارق 46.9 ثانية.


وهكذا، استطاع إيفانز ومساعده السائق سكوت مارتن إكمال المراحل المتبقية بأمان، وتأمين فوزٍ يقودهم نحو قمة بطولة السائقين، بفارق 18 نقطة عن زميليهما في فريق "جازو للسباقات" سيباستيان أوجييه وجوليان إنغراسيا. وكذلك، مكّنت هذه النتيجة شركة تويوتا من تعزيز صدارتها لبطولة المُصنِّعين متقدمة بفارق 9 نقاط.

 

وثمّن آكيو تويودا، رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن جهود الفريق الفائز قائلاً: "إيفانز ومارتن، شكراً جزيلاً لكما على القيادة عبر طرقات تركيا القاسية أسرع من أيّ شخصٍ آخر. بالتأكيد، نحن ماضون في الطريق الصحيح لصنع سيارات تستجيب لمتطلبات السائقين.

 

وسنواصل تحدي أنفسنا في سبيل تطوير أفضل سيارات على الإطلاق حتى يشعر سائقونا بالراحة والثقة في القيادة نحو هدفنا. أعتقد أن العديد من المعجبين في جميع أنحاء العالم شاهدوا البث المباشر للحدث، ولذلك أشكرهم جزيلاً على دعمهم المستمر".


 




 

 


 

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