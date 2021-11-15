الوكيل الإخباري - حاز فريق "جازو للسباقات"على لقب "بطولة العالم للتحمل"للعام 2021، التي ينظمها "الاتحاد الدولي للسيارات"، بعد فوزه بالمركزين الأول والثاني خلال سباق "البحرين 8 ساعات" الذي أقيم مؤخراً.

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وقد شهد ختام الموسم إنهاء كازوكي ناكاجيما مسيرته المتألقة في هذه البطولة بطريقةٍ استثنائية، وذلك بعد الفوزالمبهر الذي حققهعلى متن سيارة

تويوتا الـ "هايبرِد" الكهربائية GR010عالية الأداء التي تحمل الرقم 8، والذي يشاركها مع زملائه في الفريق سيباستيان بويمي وبريندون هارتلي.



وفي الوقت ذاته، احتفظ الفائزون بسباق لومان، بمن فيهم مايك كونواي وكاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز، بلقب بطولة السائقين باحتلالهم المركز الثاني خلال الجولة السادسة والأخيرة من الموسم على متنسيارة تويوتا الـ "هايبرِد" الكهربائية GR010 عالية الأداءالتي تحمل الرقم 7. أما كوباياشي، فيُعَدّحالياً أول سائق مناليابان يفوز ببطولةالعالم مرتين على متن السيارات المزودة بأربع عجلات، بينما أصبح لوبيز ثاني أرجنتيني يفوز بخمس بطولاتٍ عالميةٍ من تنظيم الاتحاد الدولي للسيارات.



وبعد يومٍ حافلٍ بالإنجازات المميزة، أصبح "جازو للسباقات"أول فريقٍ يفوز بجميعالسباقاتفي موسمٍ واحدٍ من بطولة العالم للتحمل.نجح الفريق في تعزيز سلسلة انتصاراته المتتالية غير المسبوقة ورفعها إلى تسعة من خلال مشاركته في السباق السبعين الذي يخوضه منذ دخوله بطولة العالم للتحملللمرة الأولى في العام 2012. وتجدر الإشارة إلى أن آخر سباقين من الموسم نُظِّما على مدار عطلتَيْنهاية أسبوع متتاليتين فيالبحرين بعد إلغاء الجولة الخامسة في مدينة فوجي اليابانية بسبب استمرار القيود على السفر التي فرضتها جائحة "كوفيد-19"، فيما يعني الفوز خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من بطولة البحرين المزدوجة أن تويوتا قد حصلت بالفعل على لقبها الرابع لبطولة المُصنّعينوقبل انطلاق السباق النهائي.



وعلى الرغم منالفوز النظيف في جميع الجولات الخمس، إلا أن سياراتتويوتا الـ "هايبرِد" الكهربائية GR010لم تكن في المقدمةخلال الدورات الافتتاحية الخاصة بنهاية الموسم. ومع ذلك، فإن مثابرة الفريق والأداء المميز لسيارات تويوتا الـ "هايبرِد" الكهربائيةأعادت الفريق إلى المقدمة. ومع استمرار السباق حتى ساعات الليل،واصلتسيارةتويوتا الـ "هايبرِد" الكهربائيةGR010عالية الأداء التي تحمل الرقم 8هيمنتهاعلى المقدمة، إذ تولى ناكاجيما القيادة حتىنهاية السباق، ليختم آخر دوراته في بطولة العالم للتحمل. وبذلك، تنتهيمسيرة ناكاجيما التي بدأها مع إطلاق سيارةتويوتا الـ "هايبرِد" الكهربائيةTS030في شهر يناير من العام 2012، حيث فاز متقدماً على لوبيز بـ 7 ثوانٍ و351 جزءاً من الثانية، والذي أدى تحقيقهللمركز الثانيإلى فوز فريق سيارةتويوتا الـ "هايبرِد" الكهربائيةGR010عالية الأداء التي تحمل الرقم 7 بلقبٍ عالميٍ آخر.



وبهذه المناسبة، صرح آكيوتويودا رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن، قائلاً: "أود أولاً أن أبارك للفريق فوزهبالبطولة. لقد ربحنا جميع السباقات الستة في العام الأول من مشاركة سيارة تويوتا الـ "هايبرِد" الكهربائيةGR010عالية الأداء، وذلك بفضلالجهود العظيمة التي قدمها السائقونوالفريق بشكلٍ عام.وأنا ممتنٌ جداًلفوز هاتين السيارتينالمتميزتينبالبطولة، كما أهنئالسائقين الثلاثة كاموي ومايك وخوسيه على فوزهم بسباق "لو مان 24 ساعة" وكذلك ببطولة السائقين.وأود أيضاً أن أتقدم بالشكر والتقدير للشركاء الذين ساندونا خلال هذا التحدي ضمن هذه الفئةالجديدة للسياراتالخارقةعالية الأداء، والشكر موصول لجمهورنا العزيز الذي يستمر في دعمنا بشكلٍ دائمٍ، وتشجيعناطوال هذا الموسم".



وكانت تويوتا قد شاركت على مدى السنوات الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد. وانطلاقاً من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزامالشركةبتطويرأفضلسياراتعلىالإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.





عن "الشركة المركزية للتجارة والمركبات":



تعدّ "المركزية" الوكيل الحصري لسيارات "تويوتا" و"لكزس" و"بايك" وشاحنات "هينو" ودراجات وسكوترات "ياماها" في الأردن. ومنذ العام 1999، برهنت على مكانتها كشركة رائدة في مبيعات السيارات، وخدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار، ولديها خمسة وكلاء منتشرين في المملكة. وتهدف "المركزية" إلى أن تكون شريكاً مدى الحياة للأردنيين، وخاصة الشباب، الذين ينعكس نموهم ونجاحهم إيجابياً على الشركة. وبالتالي، فإن بناء برنامج المسؤولية الاجتماعية المؤسسية والنهج الاستراتيجي الذي يقوم على المجتمع هو ما يجعل "المركزية" أكثر من مجرد وكيل، بل شركة فعالة تعمل من أجل تحسين المجتمع.



أظهرت "المركزية" التزامها الراسخ تجاه دعم المبادئ الأساسية لعلامة "تويوتا"، والتي تشمل القيمة مقابل المال والسلامة والجودة والابتكار والمسؤولية البيئية. وتترجم "المركزية" هذه المبادئ من خلال الخدمات الاستثنائية التي تقدمها، فضلاً عن مجموعة القيم المؤسسية التي تلتزم بها. ومن خلال تشكيلة الموديلات الواسعة، تلبي "تويوتا" مختلف توقعات العملاء ومتطلباتهم، حيث تشكّل كل سيارة من سياراتها عاملاً مكمّلاً لأسلوب حياة العميل، وتعكس ملامح شخصيته الفريدة.

