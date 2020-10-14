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الأربعاء، 14-10-2020 10:50 ص

فريق سيدات زين يستعد لخوض منافسات بطولة العالم لأهداف التنمية المُستدامة GGWCup Amman 2020

sustainable development goals


الوكيل الاخباري – يشارك فريق سيدات شركة زين في بطولة العالم لأهداف التنمية المُستدامة “GGWCup Amman 2020” التي تنظمها منشأة "بادر بالخير”Rise For Good”، والتي ستُقام في العاصمة عمّان خلال العام القادم، حيث تهدف البطولة إلى دعم الأهداف العالمية السبعة عشر للتنمية المُستدامة.

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واختار فريق شركة زين المكوّن من (8) لاعبات الهدف الثالث عشر(العمل المناخي) الذي ينص على حماية النظام البيئي والحد من مخاطر تغير المناخ، للمساهمة في التقليل من آثار تغير المناخ  والحد من التلوث، وتغيير سلوك الأفراد والمجتمعات نحو ممارسات أكثر استدامة وصولاً إلى تحسين حياة الأفراد في الأردن.


وعمل فريق زين على وضع مستوعبات مخصصة لفرز البلاستيك، في كافة أقسام الشركة لإعادة تدويرها، وتنظيف غابات ومناطق واسعة في المملكة، وغرس أشجار الزيتون في محافظة مادبا، إذ تضمن هذه الخطوة حصول المزارعين على دخل مُستدام جرّاء بيع المحصول، بالإضافة إلى تخصيص حافلتين لنقل الموظفين من وإلى الشركة، وتشجيع الموظفين مشاركة سيارتهم مع زملائهم للذهاب من وإلى العمل، وتوزيع أكياس النفايات الصديقة للبيئة على المواطنين للتقليل من تراكم النفايات في الأحياء والشوارع، بالإضافة إلى عقد ورش عمل حول إعادة تدوير الملابس باستخدام نفايات النسيج لصناعة ملابس جديدة، للحفاظ على الموارد الطبيعية ، إلى جانب توزيع المزروعات على أطفال حضانة الشركة ومشاركتهم زراعتها لترسيخ مفهوم المحافظة على البيئة في أذهانهم.


وتأتي مشاركة فريق سيدات شركة زين في البطولة؛ انطلاقاً من سعيها الدائم نحو تطبيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر - التي وضعها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - من خلال إطلاقها للعديد من المبادرات والبرامج في مجال إدارة الاستدامة.


يُشار إلى أن شركة زين تعتمد حلولاً وممارسات صديقة للبيئة، وذلك بغية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، مساهمةً منها للتخفيف من وطأة التحديات البيئية؛ كتبنّي "غابة زين" في محافظة جرش وزراعة ما يقارب الـ 7500 شجرة، وتقديم خدمة GPRS لمراقبة جودة المياه والتحكّم فيها عن بُعد، ووضع مستوعبات لفرز المعادن والزجاج  والبلاستيك، في كافة أقسام الشركة لإعادة تدويرها، وجمع الأوراق لإعادة استخدامها مرة أخرى، إلى جانب وتخصيص حافلتين لنقل الموظفين من وإلى الشركة،  واستخدام الأكياس الورقية الصديقة للبيئة، للمساهمة في التقليل من آثار تغير المناخ والتلوّث.



 




 

 


 

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