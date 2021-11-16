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الثلاثاء، 16-11-2021 02:58 م

فريق عمل "المركزية" يتطوع لتنظيف غابة وصفي التل

Markazia - Forest Cleanup 16-11-2021


الوكيل الإخباري - تواصل"الشركة المركزية للتجارة والمركبات"، الوكيل الحصري لسيارات "تويوتا"و"لكزس"و "هينو" و "ياماها"في الأردن، جهودها لحماية البيئة والمحافظة عليها؛ حيث نظّمت فعاليتها السنوية لتنظيف غابة الشهيد وصفي التل في محافظة جرش بمشاركة فريق عملها، بما يتماشى مع برامج المسؤولية الاجتماعية الخاصة بها، وضمن برنامجها لتعزيز التواصل بين فريق العمل "مركزية الإبداع".

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وتم تقسيم موظفي وموظفات"المركزية"المشاركين في الفعالية إلى مجموعات لتنظيف أكبر قدر من مساحة الغابة من الأوساخ والمخلفات وتجميعها في أكياس وتحميلها في شاحنات صغيرة. 


وبهذه المناسبة، قال نديم حداد، المدير التنفيذي لـ "المركزية": "سعداء لمشاركتنا في تنظيف غابة الشهيد وصفي التل التي تعدّ معلمًا طبيعيًا مهمًا في المملكة، وهي ليست المرة الأولى التي نسهم فيها بالحفاظ على هذا الموقع المميز؛ فنحن دائمًا حريصون على تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تتماشى مع مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه البيئة. كلنا فخر بجميع الموظفات والموظفين الذين تطوعوا بوقتهم وجهدهم للحفاظ على البيئة والإسهام في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة".



عن "الشركة المركزية للتجارة والمركبات":


تعدّ "المركزية" الوكيل الحصري لسيارات "تويوتا" و"لكزس" وشاحنات "هينو" ودراجات وسكوترات "ياماها" في الأردن. ومنذ العام 1999، برهنت على مكانتها كشركة رائدة في مبيعات السيارات، وخدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار، ولديها خمسة وكلاء منتشرين في المملكة. وتهدف "المركزية" إلى أن تكون شريكاً مدى الحياة للأردنيين، وخاصة الشباب، الذين ينعكس نموهم ونجاحهم إيجابياً على الشركة. وبالتالي، فإن بناء برنامج المسؤولية الاجتماعية المؤسسية والنهج الاستراتيجي الذي يقوم على المجتمع هو ما يجعل "المركزية" أكثر من مجرد وكيل، بل شركة فعاّلة تعمل من أجل تحسين المجتمع.


 




 

 


 

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