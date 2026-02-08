الأحد 2026-02-08 02:48 م

طلاب التطبيقية سفراء الأردن في العالم

فريق كلية الحقوق إلى نهائيات أكسفورد العالمية للمحكمة الصورية 2026

الأحد، 08-02-2026 02:34 م

الوكيل الإخباري-  تأهل فريق كلية الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إلى النهائيات العالمية لمسابقة المحكمة الصورية باللغة الإنجليزية (Price Media Law Moot Court) لعام 2026، والتي تنظمها جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة وبشراكة أكاديمية مع جامعة كولومبيا الأمريكية، بما يعكس المستوى الدولي الرفيع للمنافسة.

وجاء هذا التأهل بعد مشاركة الفريق في الجولات القارية التي استضافتها جامعة عين شمس في القاهرة، بمشاركة فرق من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أظهرت النتائج المعتمدة من جامعة أكسفورد تأهل فريق جامعة العلوم التطبيقية الخاصة ضمن أفضل أربعة فرق وصلت المربع الذهبي، إلى جانب كل من الجامعة البريطانية، وجامعة عين شمس، وجامعة القاهرة.

ويتكوّن فريق الكلية المتأهل من الطلبة: آصال الجرجاوي، عبدالله سرور، ليان فودة، وسلاف الأسعد، حيث تعزّز هذا الإنجاز بحصول الطالبة آصال الجرجاوي على جائزة ثاني أفضل مترافع في المسابقة، ليعكس ذلك مستوى الإعداد الأكاديمي والمهني لطلبة كلية الحقوق، وقدرتهم على الترافع والتحليل القانوني وفق أعلى المعايير الدولية.

كما تُوِّج هذا النجاح بحصول الطلبة على فرصة “التدريب المفضي إلى العمل” مع جامعة كولومبيا الأمريكية، والمقدمة كجائزة لأعضاء الفرق المتأهلة، بما يفتح أمامهم آفاقًا مهنية دولية ويعزز خبراتهم العملية في واحدة من أبرز المؤسسات الأكاديمية العالمية.

وتتقدم جامعة العلوم التطبيقية الخاصة بجزيل الشكر والتقدير لكل من أسهم في تسهيل مهمة الفريق ودعمه، مؤكدةً حرصها الدائم على دعم طلبتها وتمكينهم من المنافسة في المحافل الأكاديمية الدولية، مع أطيب التمنيات لطلبتها بمزيد من التوفيق والنجاح في الجولات النهائية التي ستُقام في حرم جامعة أكسفورد.

