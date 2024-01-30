فريق لاند كروزر أوتو بودي يفوز بالمركزين الأول والثاني عن فئة سيارات الإنتاج في رالي داكار 2024

الوكيل الإخباري - حقق فريق لاند كروزر أوتو بودي فوزه الحادي عشر على التوالي عن فئة "سيارات الإنتاج" في رالي داكار 2024 في المملكة العربية السعودية، وذلك بفضل الأداء غير المسبوق الذي حققه السائق أكيرا ميورا ومساعده مايول باربيه، واللذين فازا بالمركز الأول على متن سيارة لاند كروزر 300 جي آر سبورت التي تحمل الرقم 500، بينما حلَّ السائق رونالد باسو ومساعده جان ميشيل بولاتو في المركز الثاني على متن سيارة لاند كروزر 300 جي آر سبورت التي تحمل الرقم 501.

بلغت مسافة رالي داكار -الذي انطلقت منافساته في المملكة العربية السعودية للمرة الخامسة- 7,891 كيلومترًا، وذلك من العلا إلى يُنبُع على طول ساحل البحر الأحمر. وتضمن مسار الرالي 4,727 كيلو مترًا من المنافسات الخاصة المحددة بوقت، وشهد تنافس 778 مشاركًا عبر التضاريس المتنوعة في المملكة العربية السعودية. وقدمت نسخة العام 2024 من الرالي مرحلة "CHRONO 48 ساعة" الجديدة التي دفعت بقدرة التحمل لدى المشاركين إلى أقصى الحدود على مدار يومين متتاليين من القيادة لإكمال المرحلة.

وأقيمت المرحلة النهائية من الرالي، والتي تتطلب قيادة حذرة نظرًا للتضاريس الرملية والعقبات الخفية، على مسار دائري بطول 174 كيلو مترًا في يُنبُع، لتُمثل ختام المنافسات التي استمرت لمدة 15 يومًا.

وفي تعليق له، قال أكيو تويودا، رئيس مجلس إدارة فريق تويوتا جازو للسباقات: "تهانينا لجميع أعضاء فريق لاند كروزر أوتو بودي على الفوز عن فئة سيارات الإنتاج للعام الحادي عشر على التوالي. أعتقد أن سيارة لاند كروزر 300 التي تحمل الرقم 500 حققت الفوز بفضل ثلاثة أشخاص؛ هم السائق أكيرا ميورا ومساعداه مايول باربيه والراحل لوران ليشتلويشتر، الذي كانت روحه ترافقهم دائمًا. أنا سعيد حقًا لأن السيارة رقم 500 تمكنت من عبور خط النهاية محققة أفضل نتيجة. شكرًا لكم على دعمكم المستمر لنا في سعينا إلى تطوير أفضل سيارات لاند كروزر على الإطلاق".

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كانت سيارة لاند كروزر 300 قد شاركت للمرة الأولى في رالي داكار في نسخة العام الماضي؛ حيث قدمت أداءً عاليًا وحققت الفوز بالمركزين الأول والثاني. وتمكنت سيارة لاند كروزر 300 في نسخة هذا العام من التغلب على التحديات السابقة المتعلقة بالسرعة؛ وذلك بفضل التحسينات التي شهدتها في نظام إدخال الهواء إلى المحرك، ونظام التعليق الخلفي، والإطارات المحسنة؛ مما مكنّها من تأكيد هيمنتها على فئة سيارات الإنتاج وإضافة فصل آخر إلى إرثها الغني بالتألق.

شهدت نسخة العام الحالي من رالي داكار أيضًا مشاركة شركة تويوتا في "المهمة 1000" لبرنامج مستقبل داكار، والتي تشجع شركات صناعة السيارات على تطوير محركات الهيدروجين، والسيارات الكهربائية الـ "هايبرِد" أو تلك التي تعمل بالوقود الحيوي، وغيرها من تقنيات أنظمة الدفع المتطورة المحايدة للكربون؛ إذ اختيرت 10 سيارات لاجتياز جزء من الرالي بطول 1,000 كيلو مترًا؛ مما أتاح للمشاركين إمكانية تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير تقني، ووفر فرصة فريدة لشركة تويوتا لاختبار محرك الهيدروجين في سيارة HySE-X1.

طُوِّرَت السيارة من قبل جمعية تقنيات التنقل الصغيرة بالاعتماد على الهيدروجين والمحرك (HySE) للأبحاث، نتيجةً لجهد مشترك بين شركة تويوتا وأربع شركات يابانية أخرى لتصنيع السيارات والدراجات. وتعتمد السيارة على هيكل من تصميم الشريك البلجيكي Overdrive Racing، مع بعض التعديلات لاستيعاب خزان وقود الهيدروجين ونظام إمداد الوقود. وتعزز مشاركة السيارة في رالي داكار جهود شركة تويوتا في مجال الحياد الكربوني وزيادة الوعي العالمي حول إمكانات التنقل بواسطة السيارات المدمجة التي تعتمد على الهيدروجين.

كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد. وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.

بإمكان المهتمين استكشاف سيارات تويوتا جازو للسباقات في معرض "المركزية تويوتا" في شارع مكة، والبقاء على اطّلاع بآخر المستجدات والمشاركات في السباقات والبطولات المحلية، والإقليمية، والدولية من خلال متابعة الصفحة الرسمية على منصتيْ فيسبوك وإنستغرام







