فريق مبيعات السوق المفتوح

الوكيل الاخباري - السوق المفتوح

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تُصنف شركة السوق المفتوح OpenSooq ضمن أهم وأكبر مزودي الخدمات التسويقية في تسعة عشر دولة، وعلى وجه الخصوص المملكة الأردنية الهاشمية، إذ يوفر من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيقات المتاحة على الهواتف الذكية؛ أبل وأندرويد وهواوي، بيئة آمنة وموثوقة للبيع والشراء، لمختلف الأغراض والمنتجات والسلع، وحتى العقارات والسيارات، ولا يقتصر ذلك على الجديدة منها، إنما القديمة والمستعملة أيضاً، كما يمكن من خلاله نشر اعلانات عرض وطلب وظائف وخدمات، وعلى ذلك استطاع نيل شعبية كبيرة بين مختلف طبقات المجتمع الأردني.



دور فريق المبيعات في السوق المفتوح



لا شك أن أحد أهم أسرار انتشار وتطور شركة السوق المفتوح هو فريق المبيعات؛ حيث يعمل على بذل أقصى الجهود الممكنة من أجل تقديم أفضل مساعدة للمستخدمين، وخلال أقصر وقت ممكن، إذ يعمل المندوبون على توفير كافة المعلومات الضرورية لهم؛ كوضع السوق المحلي الحالي، فضلاً عن مساعدتهم في وضع خطة واضحة المعالم للاستفادة من شتى أنواع الخدمات والإعلانات التي يقدمها، أي يمكن القول أنهم يقومون بلعب دور المُرشدين الذين يوجهون المستخدمين إلى غرضهم والنتائج التي يرجونها، دون بذل أي مجهود.



نضيف أن أفراد فريق المبيعات في السوق المفتوح يمتلكون المهارات والكفاءة اللازمة التي تمكنهم من تعزيز تجربة المستخدم في نشر إعلانات على المنصة، حيث يقومون على التطوير من الفكرة التي يمتلكها المعلن أو البائع، عبر تقديم النصائح والإرشادات المناسبة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى خلق فرص أفضل في الوصول إلى النتائج المطلوبة، والتوسيع من نطاق البيع، مما يعني زيادة في نسب المبيعات، وعليه زيادة في الأرباح، وكل ذلك يتم عبر اختيار الخدمة الإعلانية الصحيحة والاشتراك بها.



تجدر الإشارة هنا إلى أن السوق المفتوح يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات الإعلانية التي يمكن للمستخدمين الاستفادة منها، إلا أنه لابد من مراعاة اختيار الخدمة الملائمة مع نوع الإعلان لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة، وهو الأمر الذي يمكن معرفة أكثر عنه عبر الاستعانة بأحد أفراد فريق المبيعات في الشركة، حيث يعملون على تقديم شروحات مفصلة حول ماهية الخدمات الإعلانية المتوفرة، وذلك لجميع البائعين وفقاً لمجال عملهم وتصنيفهم.



الخدمات الإعلانية المقدمة من السوق المفتوح



يقدم السوق المفتوح باقة مميزة من الخدمات الإعلانية المدفوعة، التي تساهم في التحسين من تجربة المعلن بشكل كبير، حيث يمكن من خلالها التمتع بالعديد من الميزات؛ مثل زيادة عدد المشاهدات، علماً أنه يمكن الحصول على أي منها مقابل دفع رسوم رمزية، ونذكر بعضاً منها كما يلي:



●الإعلانات المميزة: تساعد هذه الخدمة على التسريع من عملية البيع؛ من خلال الحصول على 15× ضعف عدد المشاهدات، إلى جانب بقاء الإعلان الخاص بالمستخدم في أعلى القائمة وفقاً لتاريخ الإضافة.



●التيربو: يتم من خلال الاشتراك بها وضع إعلانك أعلى الصفحات ضمن الإعلانات المميزة، كما يتم العمل على إعادة نشره بشكل يومي حسب المدة المختارة، إلى جانب ظهور علامة مستعجل على الإعلان، وظهوره بلون مختلف.



●إعادة النشر: يتم من خلالها إعادة نشر إعلان المستخدم يومياً بتاريخ حديث، وذلك وفقاً للمدة الزمنية المختارة من قبله، والتي يمكن أن يتم تجديدها حسب الرغبة، مما يؤدي إلى مضاعفة نسب المشاهدات.



●البانر الإعلاني: توفر للمستخدم إمكانية تحديد الفئة المهتمة من المستخدمين في ما يقدمه للبيع، إلى جانب تحديد نسبة المهتمين، بالإضافة إلى أنها تساعد في التعزيز من علامتك التجارية.



●الحزم: تتيح هذه الخدمة إمكانية شراء مجموعة من الإعلانات المميزة بالإضافة إلى خدمة إعادة النشر، وذلك مقابل سعر رمزي، حيث توفر خصم كبير.



