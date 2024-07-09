فعاليات مهرجان عمّان السينمائي الدولي لعام 2024 في ضيافة العبدلي من جديد

الوكيل الاخباري - للعام الخامس على التوالي، يستضيف العبدلي مهرجان عمّان السينمائي الدولي-أول فيلم، بنسخته للعام الحالي 2024، والتي تقام تحت شعار "احكيلي" من الفترة ما بين 03-11 تموز الجاري، باعتباره الشريك الرئيسي الداعم للمهرجان منذ انطلاقته.

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وأعربت إدارة العبدلي عن الفخر بمرافقة المهرجان في مسيرة تطوره عاماً بعد عام، وببقاء العبدلي حاضنة للعديد من فعالياته الهامة، بما يجسد سعيه المستمر للعمل كمساحة مستدامة تحتفي بالفن والفنانين وأصحاب المواهب الناشئة، وكمنصة للإبداع والتعبير والترفيه الهادف، وبالتالي تعزيز مساهمته في دعم مكانة المملكة كمركز للثقافة والفنون، وهو ما ينعكس على الجذب الحضاري والسياحي الذي يضع على عاتقه مسؤولية المشاركة به، بالاستفادة من بيئته الراقية وبنيته التحتية المتطورة.



وفي إطار استضافته للمهرجان، سيشهد البوليفارد في العبدلي انعقاد العديد من ورش العمل التفاعلية التي تُعنى بفنون التواصل لصناع الأفلام الشباب وبالتمثيل السينمائي، فضلاً عن عروض عدد من أفلام المهرجان المختارة من أصل 50 فيلماً تتماشى مع هدف المهرجان في دورته الحالية التي افتتحت بفعاليات مقتضبة نظراً للظروف السائدة، وهو المتمثل بدعم السردية الوطنية وإيصال صوت صناع الأفلام العرب إلى العالم، والتي ستكون مشاهدتها والاستمتاع بها متاحاً أمام الزوار بالمجان.



وتتنوع الأفلام التي يقدمها المهرجان لهذا العام ما بين الأفلام العربية الروائية الطويلة، والقصيرة، والعالمية، والوثائقية، التي تشكل تجارب سينمائية أولى لصناعها، والتي ستتنافس على جائزة المهرجان.



ويشار إلى أن المملكة كانت ولا تزال مسرحاً لتصوير العديد من الأفلام العالمية، فيما يعد العبدلي وجهة جذابة لصناع السينما والأفلام؛ حيث صورت فيه لقطات مختارة من فيلم الآكشن الهندي “Bade Miyan Chote Mian"، بالإضافة إلى تصوير مشاهد متنوعة من المسلسل الأردني "الدوار العاشر" الذي عرض على شاشة التلفزيون الأردني في رمضان 2024.