الأربعاء 26-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 26-06-2024 12:33 م

فعالية Galaxy Unpacked في يوليو 2024: Galaxy AI وصل!

Galaxy Unpacked_July 2024_Galaxy AI Is Here


الوكيل الاخباري - استعد لاكتشاف قوة الذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت الآن مدمجة في أحدث سلسلة من هواتف Galaxy Z  ومنظومة Galaxy الكاملة . اكتشف حقبة جديدة مليئة بالإمكانيات مع مرحلة جديدة من الذكاء الاصطناعي  في الهواتف المحمولة. اضافة اعلان


في 10 يوليو، ستستضيف شركة سامسونج للإلكترونيات فعالية Galaxy Unpacked في مدينة الأضواء الخلّابة، باريس، التي تعد المكان الأمثل لكشف النقاب عن أحدث ابتكارات سامسونج المتطورة. وسيتم بث الحدث مباشرة على Samsung.com  و غرفة أخبار سامسونج الشرق الأوسط  وقناة سامسونج على اليوتيوب بدءًا من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وندعوك لزيارة غرفة أخبار سامسونج الشرق الأوسط  للاطلاع على المزيد من الأخبار والمقاطع الدعائية القادمة وآخر التحديثات المتعلقة بهذا الحدث.

 




 

 


 

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