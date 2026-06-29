فلاح الصغيّر رئيساً للهيئة الإدارية للعاصمة عمّان في حزب الميثاق الوطني

07:52 م

الوكيل الإخباري- انتخبت الهيئة العامة لفرع العاصمة عمّان في حزب الميثاق الوطني، الهيئة الإدارية الجديدة للفرع، برئاسة فلاح الصغيّر، في خطوة تعكس مواصلة الحزب استكمال بناء هياكله التنظيمية وتعزيز حضوره على مستوى العاصمة. اضافة اعلان





وأسفرت الانتخابات عن فوز عون النهار بمنصب نائب الرئيس الأول، ومريانا صوالحة نائباً للرئيس الثاني، وإنعام صبيحات أميناً للسر، ومعتز الجنيدي أميناً للصندوق.



كما ضمت الهيئة الإدارية في عضويتها كلاً من: زيد البكري، وأماني الجعبري، ورامي العطار، وراية غوبج، ورعد هاكوز، وعزالدين شموط، وأحمد عمر، وحسني الصفدي، وزيد عودة الله، وحازم قموه.



وأكد الصغيّر، عقب إعلان النتائج، أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف العمل الميداني والحزبي في العاصمة، وتعزيز التواصل مع مختلف القطاعات، بما ينسجم مع رؤية حزب الميثاق الوطني في ترسيخ العمل الحزبي المؤسسي، والإسهام الفاعل في مسيرة التحديث السياسي، وترجمة برامج الحزب إلى مبادرات وأنشطة تخدم المواطنين وتعزز المشاركة السياسية.