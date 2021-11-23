فلاورد : الابتكار والاستعداد هما الطريق إلى النجاح

الوكيل الإخباري - واجه العالم والصناعات المختلفة في جميع أنحائه حالة من التخبط والفوضى مع قدوم الجائحة والعديد من التحديات الأخرى خلال العامين المنصرمين. وكباقي الصناعات الأخرى، أثّرت الأزمة على مجال الورود وعلى شركة فلاورد أيضاً. اضافة اعلان
في البداية، كان هناك الكثير من التغيرات في الاحترازات وأثرها على السوق، وما هي الآثار التجارية والمالية والأمنية التي قد تترتب على العلامة التجارية. إلا أن جهوزية واستعداد وابتكار فلاورد، سمح لها برؤية تلك الفجوة في السوق كفرصة دفعت السوق إلى الهجرة للتجارة الالكترونية ونجحت باستغلالها.
قال الرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: "كوننا متجراً الكترونياً متكاملاً أعطانا أفضلية ومميزات عديدة. ففي بداية الأزمة، لاحظنا تضاعف كبير في معدل انتشار التجارة الالكترونية في أسواقنا الراسخة، ووصلت إلى نسبة كانت ستستغرق 10 سنوات للوصول في الظروف الطبيعية. لذلك قمنا بانتهاز هذا الفرصة وكانت النتيجة نمو فلاورد بأكثر من 30 ضعفاً في العامين الماضيين.
وأضاف: "فلاورد جزء من صناعة تهيمن عليها المتاجر التقليدية في المنطقة، لذلك تحركنا لملئ الفراغ كمتجر الكتروني للورود والهدايا عبر الإنترنت يقدم خدمات ومنتجات عالية الجودة تفوق توقعات العملاء."
تعمل فلاورد حالياً في 32 مدينة في تسعة دول في منطقة الشرق الأوسط ولندن، المملكة المتحدة، مع خطط للتوسع إلى مدن وبلدان جديدة.
تلعب علامة فلاورد دوراً ريادياً في القطاع على الرغم من التنافسية العالية التي يشهدها. وتُقدّر صناعة الورود المقطوفة بنحو 1.6 مليار دولار أمريكي في دول الخليج العربي. ويعادل سوق المملكة المتحدة ثلاث أضعاف سوق دول الخليج العربي، التي تعادل مجتمعةً سوق لندن لحاله. ومع الانتشار الكبير للتجارة الإلكترونية في المملكة المتحدة. تستعد فلاورد للتقدّم في مسيرتها الاستثنائية وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في سوق كلا المنطقتين.
يذكر أن فلاورد هو متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث نقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملنا في جميع الدول التي نعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.
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