فلاورد تتعهد بالتبرع بـ10% من مبيعات مجموعتها الوردية لدعم مرضى سرطان الثدي

الوكيل الإخباري - أعلنت فلاورد الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، في بيان لها عن تعاونها مع عدة جمعيات خيرية في كل من الدول التي تعمل بها لدعم مرضى سرطان الثدي تضامناً مع شهر التوعية بهذا المرض.



وأطلقت فلاورد مجموعتها الوردية الحصرية في بداية الشهر التي تتضمن مجموعة واسعة من الورود والهدايا، وتعهدّت الشركة بالتبرع بنسبة 10% من مبيعاتها طوال شهر أكتوبر للجمعيات التي تعاونت معها.



وبالتزامن مع إطلاق مجموعتها الحصرية، قامت فلاورد أيضاً بإطلاق حملة إعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي لترويج المجموعة وتشجيع الأفراد على الشراء منها مما سيساهم في زيادة المبلغ الكلي للتبرعات.

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ما يميز هذه المبادرة هو أنها لا تقتصر على إدخال البهجة إلى وجوه المتلقين فحسب، بل تساهم أيضاً بشكل كبير في إنقاذ حياة العديد من مرضى سرطان الثدي.



وفي المملكة العربية السعودية، ستقوم فلاورد بالتبرع لمؤسسة زهرة التي تقدم الدعم للنساء المصابات بمرض سرطان الثدي في جميع أنحاء المملكة.



وفي الإمارات العربية المتحدة، ستقوم فلاورد بالتبرع لمؤسسة الجليلة العالمية غير الربحية للرعاية الصحية التي تكّرس جهودها للارتقاء بحياة الأفراد من خلال توفير العلاج الطبي للأشخاص غير القادرين على تحمّل تكاليف الرعاية الصحية.



وفي المملكة الأردنية الهاشمية، ستقوم فلاورد بالتبرع لمؤسسة الحسين للسرطان التي توفر الدعم الطبي لمرضى السرطان بالإضافة إلى إجراء البحث العلمي الذي يخص هذا المرض.



وفي مصر، ستقوم فلاورد بالتبرع لمستشفى بهية المتخصص بتوفير الخدمات الطبية والرعاية المجانية للنساء المصابات بسرطان الثدي.



في قطر، ستقوم فلاورد بالتبرع للجمعية القطرية للسرطان، بالإضافة إلى رعاية فعالية "نحن معك" التي أقامتها الجمعية يوم 1 أكتوبر في فندق TheNed في الدوحة.

وشمل الحدث حلقات نقاش وعروض تقديمية توعوية، بالإضافة إلى العديد من نشاطات جمع التبرعات التي تهدف جميعها إلى تعزيز أهمية الكشف المبكر ودعم الجهود البحثية في مكافحة سرطان الثدي.



وفي الكويت، ستذهب التبرعات لجمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى سرطان الثدي.

وبالإضافة إلى ذلك، تعاونت فلاورد مع بنك الكويت الوطني (NBK) وقامت بإهداء باقات من الورود لمرضى مركز حسين مكّي جمعة يوم 4 أكتوبر.

وقامت أيضاً بتزيين المقر الرئيسي للبنك بمجسم كبير مصنوع من الورود على شكل الشريطة الوردية مع العديد من سلل تنسيقات الورود بنفس اللون. وستقوم الشركة أيضاً بتقديم ورشة عمل لتنسيق الورود من مركز الكويت لمكافحة السرطان يوم 16 أكتوبر.



وفي سلطنة عُمان، ستقوم فلاورد بالتبرع للجمعية العُمانية للسرطان بالإضافة إلى توزيع باقات الورود في عمان موليوم 13 أكتوبر كجزء من تعاونها مع الجمعية.

وستوزع الشركة أيضاً الورود على مرضى مركز السلطان قابوس المتكامل للسرطان من 15 أكتوبر إلى 19 أكتوبر لمساندتهم وتهنئتهم على التغلب على هذا المرض الخبيث.



وفي مملكة البحرين ستذهب التبرعات لجمعيه البحرين لسرطان الثدي. وبالتعاون مع صحيفة البلاد المحلية، ستقوم فلاورد برعاية فعالياتهم التوعوية لمرض سرطان الثدي التي ستقام يوم 14 أكتوبر في مجمع الواحة.

وستتضمن الفعالية محاضرة توعوية تتحدث عن أهمية الكشف المبكر، بالإضافة إلى رسائل أمل من ناجيات مرض سرطان الثدي ومنافسة لتنسيق الورود.



وتدل هذه الحملة عن التزام فلاورد لخدمة المجتمع وإحداث فرق إيجابي في مجتمعاتها، ومع العلم بأن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان انتشاراً في العالم، أصرت فلاورد إطلاق مبادرة تساهم في مكافحة هذا المرض.