الخميس 20-04-2023
الوكيل الاخباري

ستولتنبرغ يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة

السودان.. قوات الدعم السريع تعلن تسليم 27 عسكريا مصريا إلى الصليب الأحمر

الغذاء والدواء: فرق طوارئ لدعم التفتيش الميداني خلال فترة العيد

الأردن سيبقى السند لأهلنا في فلسطين والقدس

محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلة عيد الفطر المبارك

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس

البحوث الفلكية في مصر تعلن موعد عيد الفطر

إصابة إثر تدهور مركبة في السرو

كانيل يفوز بولاية رئاسية ثانية في كوبا

السودان.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 198 وأكثر من ألف إصابة

الخميس، 20-04-2023 11:08 ص

فلاورد تدعم اليتامى والأرامل في عمّان

3C-Silver-Floward


الوكيل الإخباري - من باب حرصها على دعم جميع فئات المجتمع، قامت شركة فلاورد بتحضير أكثر من 100 سلة غذائية تحتوي على المواد الأساسية وتبرعت بها لليتامى والأرامل.

اضافة اعلان

وتعد بيادر وادي السير منطقة سكانها من المتعففين وأرادت شركة فلاورد من خلال هذه المبادرة مد يد العون للأرامل والأطفال اليتامى من خلال تزويدهم بالمواد الغذائية التي تدومهم طوال هذا الشهر الفضيل.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: "إيماناً منا بأهمية المسؤولية الاجتماعية ودعم الأشخاص من مختلف فئات المجتمع خصيصاً في هذا الشهر الفضيل، نحن فخورون بهذه المبادرة لتقديم المساعدة لهذه الأسر ولتعويضهم ولو بجزء مما فقدوه.

ونود أيضا تقديم جزيل الشكر لجمعية الشهامة للعمل الخيري على عملها الإنساني ولمساعدتنا في تحقيق هذه المبادرة."

وستقوم فلاورد بنشر بهجة العيد مع اليتامى وذلك بتقديم القسائم النقدية على أكثر من 50 طفل لشراء كسوة العيد.

جمعية الشهامة للعمل الخيري هي جمعية التي تقدم الدعم لليتامى والأرامل في منطقة بيادر وادي السير وأنحائها من خلال تزويدهم بمختلف المواد الغذائية والمعيشية بالإضافة إلى تنظيم نشاطات ترفيهية للأيتام وحصد التبرعات. ويذكر أن الجمعية تتكفلب300 طفل يتيم وأرامل في منطقة وادي السير.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
IMG_3587

JTI الأردن تطلق عدداً من المبادرات الخيرية خلال الشهر الفضيل

PHOTO-2023-04-19-17-34-59

26.1 مليون دينار الأرباح الصافية لمجموعة كابيتال بنك في الربع الأول من العام الجاري

Toyota @ WEC -6 Hours of Portimão -3

"تويوتا جازو للسباقات" يحقق فوزًا في سباق بورتيماو 6 ساعات

ZINC Event

منصة زين تستضيف خبراء وقصص نجاح ريادية أردنية

WhatsApp Image 2023-04-19 at 12.50.08 PM (1)

مجموعة المطار الدولي تقيم حفليْ إفطار رمضاني للموظفين احتفالًا بالذكرى العاشرة لمبنى المسافرين في مطار الملكة علياء الدولي

ara

البنك العربي أول بنك يتيح خدمة إيداع الشيكات الالكترونية للشركات

أخبار متعلقة
LOGO

احجز رحلات العيد واستمتع بتجربة سفر مميزة مع الإبتسامة للسياحة والسفر

fla

فلاورد تفوز بالجائزة الفضية في جوائز ستيفي® الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023