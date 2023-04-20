فلاورد تدعم اليتامى والأرامل في عمّان

الوكيل الإخباري - من باب حرصها على دعم جميع فئات المجتمع، قامت شركة فلاورد بتحضير أكثر من 100 سلة غذائية تحتوي على المواد الأساسية وتبرعت بها لليتامى والأرامل.

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وتعد بيادر وادي السير منطقة سكانها من المتعففين وأرادت شركة فلاورد من خلال هذه المبادرة مد يد العون للأرامل والأطفال اليتامى من خلال تزويدهم بالمواد الغذائية التي تدومهم طوال هذا الشهر الفضيل.



وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: "إيماناً منا بأهمية المسؤولية الاجتماعية ودعم الأشخاص من مختلف فئات المجتمع خصيصاً في هذا الشهر الفضيل، نحن فخورون بهذه المبادرة لتقديم المساعدة لهذه الأسر ولتعويضهم ولو بجزء مما فقدوه.

ونود أيضا تقديم جزيل الشكر لجمعية الشهامة للعمل الخيري على عملها الإنساني ولمساعدتنا في تحقيق هذه المبادرة."



وستقوم فلاورد بنشر بهجة العيد مع اليتامى وذلك بتقديم القسائم النقدية على أكثر من 50 طفل لشراء كسوة العيد.



جمعية الشهامة للعمل الخيري هي جمعية التي تقدم الدعم لليتامى والأرامل في منطقة بيادر وادي السير وأنحائها من خلال تزويدهم بمختلف المواد الغذائية والمعيشية بالإضافة إلى تنظيم نشاطات ترفيهية للأيتام وحصد التبرعات. ويذكر أن الجمعية تتكفلب300 طفل يتيم وأرامل في منطقة وادي السير.