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الثلاثاء، 13-02-2024 01:19 م

فلاورد تدعوكم للتعبير عن حبكم "ببساطة" في حملتها ليوم الحب

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الوكيل الإخباري -  أعلنت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، عن إطلاق حملتها ليوم الحب لعام 2024 بعنوان "عبِّر ببساطة".اضافة اعلان

في حملتها لهذا العام، تحتفل فلاورد بيوم الحب من خلال سلسلة من الفعاليات تتضمن وضع شاشات ضخمة تجسد بطاقة هدايا على شكل قلب في مواقع بارزة ومختلفة في البلدان التي تعمل بها، وتقدم هذه الشاشات للزوار فرصة فريدة لمشاركة عواطفهم، إذ سيكون بوسعهم كتابة رسالة تعبر عن مشاعرهم تجاه أحبائهم، وسيتم عرضها بعد ذلك على الشاشة. والهدف من هذه المبادرة هي توفير المجال للأحباب للتعبير عن حبهم بطريقة مميزة. وتقدم أيضاً خلفيات رومانسية للزوار لالتقاط صورة للحظاتهم المميزة والتي سيتم ارسالها لهم عند إدخالهم لمعلوماتهم الشخصية.
وبالإضافة إلى ذلك، قامت فلاورد بتزيين سيارات كلاسيكية مكشوفة بالورود ودمية الدب العملاقة الخاصة بها وتوزيع من الورود على الزوار.
ومن خلال هذه الفعاليات، لم تحتفل فلاورد بيوم الحب فحسب، وبل قامت بتوفير تجربة لا تنسى من خلال خلق تجربة مميزة وفريدة من نوعها بين الأحباب.
 ولتعزيز روح المحبة، أطلقت فلاورد مسابقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعت فيها الزوار لمشاركة صورهم ورسائلهم باستخدام الهاشتاغ #عبرـببساطة.
وبهذه المناسبة، أطلقت فلاورد أيضاً مجموعتها الخاصة ليوم الحب، والتي تضم تشكيلة من باقات الورود بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الهدايا بالتعاون مع علامات تجارية محلية وعالمية مما يوفر الفرصة للعملاء للتعبير عن مشاعرهم "ببساطة" مع فلاورد.
لتسوق تشكيلة يوم الحب من فلاورد، قوموا بزيارة موقعهم الالكتروني عبر www.floward.com.
يذكر أن فلاورد هو متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء. 

 




 

 


 

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