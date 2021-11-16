فلاورد تستعد لدخول غينيس للأرقام القياسية يوم 25 نوفمبر

الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين تواصل تحقيق الإنجازات خلال رحلتها المميزة بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات



الوكيل الاخباري - كشفت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، عن سعيها لترك بصمة مذهلة في نهاية عام 2021، من خلال محاولة دخول غينيس للأرقام القياسية. وحققت فلاورد نجاحاً كبيراً منذ تأسيسها عام 2017، حيث ركزت على الدوام على تقديم ما يدخل السعادة والسرور في قلوب عملائها. وتمكنت العلامة من تحقيق نمو استثنائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمملكة المتحدة، مع استمرارها في التركيز على أدق التفاصيل، وهو ما مهد الطريق لمحاولتها تسجيل رقم قياسي عالمي جديد.



وتسعى العلامة احتفالاً بعام الخمسين في الإمارات ومسيرة نجاحها المبهرة إلى تسجيل اسمها في غينيس للأرقام القياسية بتصميم أكبر رقم وكلمة من الورود، وتستعد العلامة يوم 25 نوفمبر لتشكيل قطعة فنية ضخمة تصوغ عبارة UAE 50 باستخدام أكثر من 12 ألف وردة حمراء بارتفاع يصل إلى 3.6 متر.



وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد/ عبد العزيز باسم اللوغاني، الرئيس التنفيذي لفلاورد: "تمكنت فلاورد خلال أربع سنوات فقط من تعزيز موقعها وتحقيق نمو مذهل وصلت من خلاله إلى ريادة القطاع، بفضل استراتيجية متقدمة في مجال التجارة الإلكترونية، تتضمن خدمات توصيل الورود والهدايا بما يلبي تفضيلات العملاء ويتجاوز مستوى توقعاتهم. وحققت العلامة نمواً تجاوز 1000% بالرغم من الظروف الصعبة للغاية التي شهدها العالم، ووسعت نطاق خدماتنا من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى المملكة المتحدة.



ونحن فخورون بتوجيه تحية إلى الإنجازات المذهلة في الإمارات بطريقتنا الفريدة بالتزامن مع احتفالات عام الخمسين. نتطلع إلى دخول غينيس للأرقام القياسية في نهاية عام 2021، واستقبال العام القادم بحماس وشغف انطلاقاً من رؤيتنا الطموحة التي لا تعرف المستحيل".



أطلقت علامة فلاورد خدماتها في عام 2017 وبدأت بالتوسع تدريجياً في منطقة الخليج العربي. وتدير عملياتها حالياً في 32 مدينة ضمن تسع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إضافةً إلى لندن في المملكة المتحدة. ويواصل المتجر الالكتروني المعني بطلب وتوصيل الورود والهدايا عبر الإنترنت تميزها في سوق شديدة التنافسية من خلال توفير خدمات مبتكرة وسهلة الوصول وموثوقة ومنتجات عالية الجودة.



تقوم فلاورد بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.



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لمحة عن فلاورد:



تأسست شركة فلاورد في عام 2017، وتعد الوجهة الأولى للورود والهدايا لجميع المناسبات في منطقة الشرق الأوسط. وتستورد فلاورد الورود من أفضل المزارع حول العالم التي يتم تنسيقها من قبل منسقي ورود متخصصين ومن ثم يتم توصيلها من خلال خدمة التوصيل الخاصة بالشركة.



www.floward.com

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